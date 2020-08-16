وفد إسرائيلي إلى أبو ظبي خلال أيام لمناقشة التطبيع

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الخاصة على موقعها الإلكتروني، السبت: من المتوقع أن يتوجه وفد إسرائيلي إلى الدولة الخليجية (الإمارات) خلال الأيام المقبلة لمناقشة تفاصيل اتفاقية السلام، دون تفاصيل أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ واشنطن وتل أبيب تجريان محادثات مع دول خليجية أخرى، بينها البحرين وسلطنة عمان، حول إمكانية الإقدام على خطوة دبلوماسية بينها وبين إسرائيل.

يذكر أن الدولتين الخليجيتين رحبتا باتفاق الإمارات مع إسرائيل.

وفي السياق ذاته، ذكرت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة، أنّ رئيس الموساد (جهاز الأمن الإسرائيلي الخارجي) يوسي كوهين قام بـزيارة خاصة للعاصمة البحرينية في الآونة الأخيرة، والتقى برئيس الوزراء خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة.

ولم تحدد القناة موعد الزيارة.

وناقش كوهين وآل خليفة إقامة علاقات بين إسرائيل والبحرين، وتوقيع اتفاقية مماثلة للاتفاقية الموقعة بين إسرائيل والإمارات، بحسب القناة.

وقالت القناة الخاصة إن البحرين تسعى جاهدة لتكون التالية لتوقيع اتفاقية مع إسرائيل، بعد الإمارات.

والخميس، أعلن الرئيس ترمب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ التاريخي.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، بينما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.

وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.