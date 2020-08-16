"هذا بلد مسلم ليس كافرًا".. فيديو لامرأة بحرينية تكسر تماثيل هندوسية يثير الجدل

وقال وزير الخارجية السابق ومستشار الملك للشؤون الدبلوماسية، خالد بن أحمد، إن " تكسير الرموز الدينية ليس من طبع أهل البحرين، وهي جريمة تنم عن كراهية دخيلة ومرفوضة؛ فهنا تعاقبت وتعايشت كل الأديان والطوائف والشعوب، ومن نفذها (تحطيم التماثيل الهندوسية) غريبٌ ليس منا".

تكسير الرموز الدينية ليس من طبع اهل البحرين . و هي جريمة تنم عن كراهية دخيلة و مرفوضة . فهنا تعاقبت و تعايشت كل الاديان و الطوائف و الشعوب . و من قام بها غريب ليس منا #البحرين_بلد_الجميع — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) August 16, 2020

وكانت السيدة البحرينية قد حطمت عددًا من التماثيل الهندوسية وهي تسأل البائع: هذا بلد مسلم ليس كافرًا، كيف تبيعون فيه هذه التماثيل؟

#البحرين .. "هذا بلد مسلم مو كافر".. امرأة تكسر أصناما هندوسية في إحدى المحلات التجارية والداخلية تعلن استدعاءها pic.twitter.com/BGD9pQGe0f — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 16, 2020

وعلّق حساب وزارة الداخلية في البحرين "تعقيبًا على مقطع مصور متداول، شرطة العاصمة تستدعي امرأة (54 عامًا) إثر قيامها عمدًا بإتلاف بعض محتويات محل تجاري، وتكسير مجسمات تخص إحدى الديانات".

تعقيبا على مقطع مصور متداول … "شرطة العاصمة": استدعاء امرأة (54 عاماً) إثر قيامها عمدا بإتلاف بعض محتويات محل تجاري وتكسير مجسمات تخص احدى الدياناتhttps://t.co/72OC11dKVT — Ministry of Interior (@moi_bahrain) August 16, 2020

واعتبر معلقون على المقطع أن "الهندوسية ليست دينًا، الأديان هي الإسلام، والنصرانية واليهودية؛ لأنها نزلت من عند الله، وبها بُعث الأنبياء مرسلين ومبشرين. لكنّها حُرِّفت بعد موت الأنبياء، وبقي الإسلام الدين الصحيح"، وتمنوا عدم معاقبة السيدة التي ظهرت بالفيديو.

الهندوسيه ماهي دين

الاديان هي الاسلام – النصرانيه – اليهوديه

لانها نزلت من عند الله وبُعث فيها الانبياء مرسلين ومبشرين. لكن كلها حُرفت بعد موت الانبياء وبقي الدين الصحيح الاسلام

اتمنى عدم معاقبتها #البحرين #البحرين_بلد_الجميع — إبن الوطن (@dsssa555) August 16, 2020

وتعاطف بعضهم مع السيدة مع التأكيد على عدم أحقيتها في تحطيم هذه التماثيل، وأن الأمر يرجع إلى السلطات المختصة لتنفيذ مثل هذه الأمور.

انا ضد انه يبيعون اصنام وكيذا بس تصرفها غلط فيه جيهات معنيه بالدوله تقدر تكلمهم وتكتفي بالتصوير كدليل من غير تكسير ولا بلبله بس هذي تبغى الشو لا اكثر والا م كان نشرت الفيديو — وسيم الحكمي 🌹🇸🇦❤️ (@w64__) August 16, 2020

باختصار في #البحرين تكسير الاصنام يعتبر ضد حرية الاديان والتسامح الديني اما تمزيق شعائر عاشوراء فهي جائزه ومستحبه ويشجع عليها القانون.

للمعلومية #النبي_ابراهيم و #الامام_علي كانو ضد التسامح مع الاديان فقد كسروا اصنام مكة.

مع ان الطريقة مااعجبتني بس لايعجبني ايضاً بيع صنم في وطني — ذات القرط اللؤلؤي (@PearlyBH) August 16, 2020

مقطع تكسير أصنام آلة الهندوس أو بوذا في أحد مراكز التسوق في #البحرين و نشره بهذه الطريقة لعل فيه ضرر و ردة فعل سلبية على إخوة لنا مسلمين في #الهند و غيرها

نشكر الأخوات على مشاعرهم و غيرتهم لدينهم لكن التصوير و نشره ما كان له داعي فالحكمة ضالة المؤمن ! — ‏أنور مساعد الطبطبائي (@anwartab) August 16, 2020

في حين، هاجمها آخرون قائلين إنها لم تلتزم بالملابس الإسلامية، فما الذي يدعوها إلى إلزام غيرها باتباع التقاليد الإسلامية قبل أن تتمسك بها أولًا؟

https://twitter.com/oilsaud/status/1294966836161925121?ref_src=twsrc%5Etfw

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