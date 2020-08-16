نجل عصام العريان يؤبنه برسالة مؤثرة

" الحمد لله على كرم ربنا لينا .. أبويا ان شاء الله درجته عالية ومقامه رفيع .. ربنا حقق له كل اللي بيتمناه ويرجوه ..

كل اللي كان عايزه أبويا في حياته وعاش عشانه كان رضا ربنا عليه .. خواطره كانت في حتة تانية والله ..

أوقاته كلها كانت ذكر وعبادة .. كان معاه سبحته اللي بعداد في كل مكان .. يسيب واحدة في العربية عشان وهو سايق وواحدة على المكتب وتلاقي في كل جاكت او بدلة سبحة صغيرة..

كان ممكن يقعد يدعي لساعات والله من غير زهق أو تعب ..

في يوم عرفة من بعد العصر يجمعنا ويبدأ الدعاء لحد المغرب .. بأدعية جميلة جدا .. تحس ان مفيش حد بيدعيها غيره ..

كان يقولي يا واد مش عارف تقعد ربع ساعة على بعضها تدعي ربك وتناجيه ..

كتاب الأذكار للنووي وغيره كان تقريبا مذاكره، وحافظ الأدعية وكنت بلاقي خواطره وتعليقاته وتلوينه في الهوامش .. كنا كمان نلاقي الأدعية اللي تمس قلبه كاتبها في قصاصات صغيرة تحت زجاج المكتب ..

ووالله ما كان حد بيدخل مزاجه ويعجبه إلا لما يكون متقدم خطوة لربنا أو ليه حال مخصوص مختلف .. لا كان بيفرق معاه فلوس ولا جاه ولا خلافه ..

كان بيكون حريص جدا على صفاء روحه ونقاء قلبه بعيد عن الناس .. بيراجع نفسه دايما ويتهمها .. كان مشغول أوي بحكم بن عطاء الله السكندري وشروحاتها المختلفة وكان حافظها .. وكان بيحاول يحفظنا احنا كمان ..

كان كل ما يخرج من السجن يبقا صعبان عليه انه كان بعيد عننا .. كان نلاقيه كاتب بيفكر نفسه دايما بورقة صغيرة على المكتب "فاطمة والولاد" ولما كان بيحاول يعوضنا كان بيحاول ينظم لينا جلسة للعيلة .. يفسر لينا آية ونقرأ حديث من الأربعين النووية ويشرح لينا حكمة لابن عطاء ويخلينا نحفظها .. وكان بيبقى مبسوط جدا وواحد مننا بيقرأ بلغة عربية مكسرة شوية أو يقول خاطرة حلوة حتى لو مش متنظمة كويس .. ويضحك معانا بصوت عالي ..

كان حافظ للقرآن وبيختمه في الصلاة .. كان واحد صاحبنا بيتابع معاه صلاة الفجر بيشوف وصل لفين وهيختم امتى ..

ولما يلاقيه متأخر .. يهزر معايا ويقولي .. قول لأبوك يشد حيله شوية ..

كان بيدخل للصلاة في الجامع مع الآذان .. مهما كان مشغول ولو في الطريق يوقف العربية وننزل نصلي .. برنامج اليوم وتنظيمه كان بيعتمد على أوقات الصلاة.. دي كانت حياته كلها مش رمضان مثلا ولا اوقات معينة من السنة .

الحمد لله على كرم ربنا لينا .. أبويا ان شاء الله درجته عالية ومقامه رفيع .. ربنا حقق له كل اللي بيتمناه ويرجوه .. كل… Posted by Ibrahim Elerian on Saturday, 15 August 2020

لا يمكن ننسى حرصه علينا وعلى نفسيتنا وهو مسجون .. عمره في حياته ما اشتكى لينا من السجن أو التضييق عليه مع انه اتسجن كتييير .. مكنش كمان بيقعد يوعظنا بكلام كبير زي " اصبروا .. دي ضريبة نضالنا " .. ولا كان بيشتم في حد .. كان يدخل علينا في الزيارة يضحك ويطمنا وهو اللي يسألنا عاملين ايه؟ ونبص لعيون بعض وكله بيتفهم ..

ومرة حد من اخواتي البنات كان بيعيط في النيابة .. قالنا يا ولاد " الغـافـل إذا أصبح يـنـظـر مـاذا يـفـعـل والـعـاقـل يـنـظـر مـاذا يـفـعـل الله به"

حياته كانت بسيطة خالص حبيبي .. كان سايب لأمي تقريبا أغلب أمورنا الحياتية والمنزلية.. طلباته في البيت بسيطة خالص .. سهل تدخل عليه وتسأله .. سهل تطلب منه .. تحب جدا تاخد رأيه .. المشاوير معاه كانت لطيفة .. نحب نتجمع عليه ومعاه آخر اليوم ونحكي ونهزر .. ويقوم يسيبنا عشان ينام بدري عشان صلاة الفجر ..

دايما فخورين بيك حبيبي في حياتك واستشهادك ..

كان كلامنا كله وأمنياتنا بيننا وفي جروب العيلة عن اننا هنتجمع تاني ونهزر ونضحك ونحاول نخفف عنك اللي حصل ونرد ليك شوية من اللي في رقبتنا ..

كان صعبان علينا أوي اللي بيحصلك من حثالات الخلق .. الناس رديئة المقام .. وساخات النفوس وقذارتها ..

بنطلب منهم يحققوا آخر وصيتك في دفنك ومراسم عزاك ..

وصعبان علينا الظابط الشيك اللطيف اللي كان زعلان وبيتنحنح واحنا في المقابر بندعي علي الظلمة اللي قتلوك .. أيوة صحيح .. مفيش دعاء هيطلع فوق غير من بعد إذنك يا باشا ..

مبسوطين والله مبسوطين بمقامك وقدرك حبيبي ..

وعارفيين انك كمان مبسوط وفرحان ..

" فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ "

متأكد يا أبويا انك هتشفعلي يوم القيامة عشان أعرف أكون معاك ..

معادنا إن شاء الله حبيبي جنات الخلد .."

وفاة غامضة

وتوفي العريان داخل سجن العقرب -السيئ السمعة- في القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن وفاة العريان جاءت بسبب أزمة قلبية مفاجئة، بينما اتهم معارضون عبر حساباتهم على "تويتر" السلطات، بالتسبب في وفاته عمدًا بسبب ما أسموه بـ"الإهمال الصحي المتعمّد".

وأبَّن العريان عشرات السياسيين البارزين في مصر والعالم العربي، كما تصدرت وفاته موقع "تويتر"، إذ حظى وسم وفاة العريان بآلاف المشاركات والمقاطع المصورة للقيادي الراحل خلال أحاديث يغلب عليها الود والتفاهم مع الرموز والقيادات السياسية العربية.

وتولى العريان مناصب قيادية عدة في الجماعة، قبل أن يُقبض عليه عقب إنهاء حكم الرئيس الراحل محمد مرسي صيف 2013 بانقلاب عسكري.

وحكم على العريان بأحكام عدة بالسَجن المؤبد (25 عامًا) أبرزها في قضايا اقتحام الحدود الشرقية، وأحداث قليوب، وأحداث شارع البحر الأعظم.