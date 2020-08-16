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سياسة

لبلورة اتفاقية التطبيع.. قناة إسرائيلية: رئيس "الموساد" يزور الإمارات

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار)
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار)
16/8/2020

وذكرت قناة "مكان" الإسرائيلية الرسمية، أنه "من المتوقع أن يتوجه كوهين، الأحد، إلى أبو ظبي للقاء ولي عهدها محمد بن زايد، بهدف بلورة تفاصيل اتفاقية التطبيع التي سيتم توقيعها بين إسرائيل والإمارات".

وفي السياق ذاته، نقلت القناة عن مصدر إماراتي رسمي، لم تسمه، قوله إن "النية تتجه إلى فتح سفارتين في الدولتين فور توقيع الاتفاقية باعتبار هذه الخطوة تجسيدا للتطبيع".

وأضاف المصدر أنه "من البديهي بالنسبة للطرفين ألا تفتح سفارة الإمارات في مدينة القدس".

وتابع: "العلاقات بين الدولتين سيتم تطويرها في عدة مجالات هي التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي والطبي والثقافي بالمرحلة الأولى مما سيؤدي حتما إلى إقامة علاقات دبلوماسية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، الذي أعلن عنه الخميس، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

 

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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