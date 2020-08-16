"قرفت منكن".. مذيع لبناني يستقيل على الهواء (فيديو)

وفي آخر إطلالة له عبر شاشة التلفزيون الرسمي، مساء أمس السبت، ودّع الإعلامي اللبناني مشاهديه بكلمات مؤثرة تحمل في طياتها صرخات سكان بيروت "المنكوبة"، ناقمًا على الطبقة السياسية، معتبرًا أنها حولت الوطن إلى "مقبرة الأحلام".

وقال عرابي في بث حي على الهواء "اليوم ينتهي مشواري هنا ليس لأن المؤسسة استغنت عني لا، لكن لأني لم أعد أستطيع البقاء بأرض هي مقبرة للأحلام".

بالاخر في آخر، انا فالل لأني قرفت منكن#لبنان pic.twitter.com/BAwUeSPqzi — wassim oraby (@wassimoraby) August 15, 2020

وتابع مخاطبًا الطبقة السياسية "أنا فالل (مغادر) لأني قرفت منكن، أو بالأحرى لأني لم أجد وطنًا، أنتم صنعتموه على قياسكن، على أمل أن يعود الوطن كي نعود ونعيش فيه بكرامة وليس بذل ولا نعود إليه رفاة لندفن به".

وأضاف أنه كان يغطي خلال كل هذه السنوات أحداثاً حزينة، من الاغتيالات والانفجارات والاعتداءات إلى الحروب الداخلية مما دفع بمئات آلاف اللبنانيين منذ أشهر برحيل الطبقة السياسية من دون استثناء، وبينهم الرئيس ميشال عون.

وحظي فيديو استقالة الإعلامي اللبناني بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرها مغرودن صرخة وجع كل مواطن يعيش على أرض لبنان وحتى المغتربين.

معك حق فعلا قرفنا منهم قرفنا كثير فعلا نبحث عن وطن بقلب وطن سرقوا الوطن شردونا حرقونا فجرونا وكفرونا. الله ينتقم منهم كلهم اول يوم بفتح تلفزيون لبنان كنت مبسوطة انوا عنا هيك إعلامي بيحكي بحب عن الوطن بس هلق قهرتني — SaraFares (@Sara973Fares) August 15, 2020

ويسعى محققون لبنانيون بمساعدة آخرين دوليين إلى تحديد أسباب وملابسات الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الجاري وخلف 177 قتيلا و6500 جريح، وتسبب في خسائر مادية بنحو 15 مليار دولار وفق أحدث التقديرات.

وفاقمت كارثة بيروت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والإهمال والاستخفاف بحياة المواطنين، بعدما تبين وجود كميات ضخمة من نترات الأمونيوم في المرفأ منذ عام 2014.

ويجري السياسيون اللبنانيون مشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية معقدة في بلد يموج بالانقسامات السياسية ويحكمه نظام لتقاسم السلطة على أساس طائفي، وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعا إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة.

اختصرت كل شي، كل شي.

موفق بطريقك 🙏🏽 — أماني جحا (@amanie_geha) August 15, 2020

شجاعتك تساوي كل سياسي الفشل في العراق ولبنان وهم زاءلون في قريبا والتاريخ يلفظهم بالذل وبالسوء فصبرا تنجح الارادات المحبة للوطن …! — ك عراقي (@4m3ishEae25PCvW) August 15, 2020

بالتوفيق صديقي وإن شاءالله بتلاقي كل شي ما لقيناه بهالوطن ❤️❤️ — Zainab Abdul Sater زينب عبد الساتر (@zainab_sater) August 15, 2020

ما حدث في لبنان الحبيب يعتبر كارثة رهيبة ومن العيار الثقيل السؤال يطرح نفسه هنا…. من المسؤول عن ذلك … ثانيا الشكر لك والخالصك الفني والرائع والرائد في شجاعتك في اتخاذ هذا القرار … اتمنئ لك والشعب البناني العظيم الأزدهار وين يرحم الشهداء وان يشفئ المرضا — Follow silently 🖐️ (@AjNXMJXaV8dEeGu) August 15, 2020

شكراً لك على الطرا الحلوه وشكراً على كل لبنان شريف يحب وطنه ويحميها من الاعداءها ويكون محايد بعيداً عن السياسة في دول الغير

احبك يا لبنان انتي عروسه الشرق الأوسط ❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹 — خالد العقص (@khalad25) August 15, 2020

https://twitter.com/SirKarar/status/1294944311507849216?ref_src=twsrc%5Etfw