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سياسة

"قرفت منكن".. مذيع لبناني يستقيل على الهواء (فيديو)

مذيع الأخبار بتلفزيون لبنان وسيم عرابي يعلن استقالته على الهواء
مذيع الأخبار بتلفزيون لبنان وسيم عرابي يعلن استقالته على الهواء
16/8/2020

وفي آخر إطلالة له عبر شاشة التلفزيون الرسمي، مساء أمس السبت، ودّع الإعلامي اللبناني مشاهديه بكلمات مؤثرة تحمل في طياتها صرخات سكان بيروت "المنكوبة"، ناقمًا على الطبقة السياسية، معتبرًا أنها حولت الوطن إلى "مقبرة الأحلام".

وقال عرابي في بث حي على الهواء "اليوم ينتهي مشواري هنا ليس لأن المؤسسة استغنت عني لا، لكن لأني لم أعد أستطيع البقاء بأرض هي مقبرة للأحلام".

وتابع مخاطبًا الطبقة السياسية "أنا فالل (مغادر) لأني قرفت منكن، أو بالأحرى لأني لم أجد وطنًا، أنتم صنعتموه على قياسكن، على أمل أن يعود الوطن كي نعود ونعيش فيه بكرامة وليس بذل ولا نعود إليه رفاة لندفن به".

وأضاف أنه كان يغطي خلال كل هذه السنوات أحداثاً حزينة، من الاغتيالات والانفجارات والاعتداءات إلى الحروب الداخلية مما دفع بمئات آلاف اللبنانيين منذ أشهر برحيل الطبقة السياسية من دون استثناء، وبينهم الرئيس ميشال عون.

وحظي فيديو استقالة الإعلامي اللبناني بتفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتبرها مغرودن صرخة وجع كل مواطن يعيش على أرض لبنان وحتى المغتربين.

ويسعى محققون لبنانيون بمساعدة آخرين دوليين إلى تحديد أسباب وملابسات الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الجاري وخلف 177 قتيلا و6500 جريح، وتسبب في خسائر مادية بنحو 15 مليار دولار وفق أحدث التقديرات.

وفاقمت كارثة بيروت الغضب الشعبي ضد الطبقة السياسية برمتها المتهمة بالفساد والإهمال والاستخفاف بحياة المواطنين، بعدما تبين وجود كميات ضخمة من نترات الأمونيوم في المرفأ منذ عام 2014.

ويجري السياسيون اللبنانيون مشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية معقدة في بلد يموج بالانقسامات السياسية ويحكمه نظام لتقاسم السلطة على أساس طائفي، وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري دعا إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة.

https://twitter.com/SirKarar/status/1294944311507849216?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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