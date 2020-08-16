البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

في تحول مثير.. ترمب يفكر في العفو عن إدوارد سنودن

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
16/8/2020

ويمثل تخفيف ترمب موقفه تجاه سنودن، الذي يعيش حاليا في روسيا، تغييرا كبيرا. فبعد فترة وجيزة من التسريبات أبدى ترمب عداءه لسنودن ووصفه بأنه "جاسوس يجب إعدامه".

وجاءت تصريحات ترمب عقب مقابلة أجراها مع صحيفة نيويورك بوست الأسبوع الماضي قال فيها عن سنودن" هناك كثيرون يعتقدون إنه لم يلق معاملة عادلة" من أجهزة إنفاذ القانون بالولايات المتحدة.

وتريد السلطات الأمريكية منذ سنوات عودة سنودن للولايات المتحدة ليواجه محاكمة جنائية بتهمة التجسس التي وجهت له في 2013.

وفر سنودن من الولايات المتحدة وتم منحه حق اللجوء في روسيا بعد تسريب مجموعة من الملفات السرية في 2013 لمؤسسات إعلامية كشفت النقاب عن عمليات مراقبة محلية ودولية واسعة نفذتها وكالة الأمن القومي.

وقال ترمب للصحفيين في ناديه للغولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي "سأبدأ في النظر في ذلك". وأشار إلى أن الناس في كل من اليسار واليمين اختلفوا بشأن سنودن.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)