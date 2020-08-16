البث الحي
سياسة|تركيا

غاز المتوسط: البحرية التركية تعلن إنذارًا جديدًا لبدء أعمال التنقيب

سفينة التنقيب التركية "ياووز"
سفينة التنقيب التركية "ياووز"
16/8/2020

وأفادت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر"، أن الفرقاطة "كمال رئيس" التي شاركت في عملية درع المتوسط، والسفينة الحربية "باندرما" المشاركة في قوات الأمم المتحدة في لبنان، تنفذان حاليا مهمة في شرقي المتوسط.

يأتي هذا فيما أرسلت أنقرة، الأحد، إشعارا للبحارة "نافتكس"، جنوب غربي سواحل جزيرة قبرص يفيد بمواصلة سفنها أعمال التنقيب عن النفط والغاز.

وقالت وسائل إعلام تركية إنه بحسب الإشعار، ستجري سفينة التنقيب التركية "ياووز" أعمال التنقيب في المنطقة المحددة من 18 أغسطس/ آب الجاري إلى 15 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضافت أن السفينة "ياووز" ستواصل أعمالها في المنطقة، رفقة السفن "أرطغرل باي" و"عثمان باي" و"أورهان باي"، مشيرة إلى أن الإشعار التركي أوصى السفن بشدة عدم الدخول إلى مجال أعمال السفينة "ياووز" خلال الفترة المذكورة.

وذكرت وكالة الأناضول أن إدارة قبرص أعلنت من جانبها إخطار نافتكس "مضاد" ردا على الإخطار التركي.

وبحسب الإذاعة القبرصية، فإن "مركز تنسيق أعمال البحث والإنقاذ" في لارنكا أعلن إشعارا مضادا للإخطار التركي.

وزعم المركز أن الإخطار التركي "غير مصرح به وباطل وأن أنشطة السفينة (ياووز) والسفن المرافقة لها غير قانونية".

وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز الأسبوع الماضي وصول سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث إلى شرق المتوسط، لاستئناف أنشطة التنقيب فيها.

وأثارت السفينة التركية أصداء واسعة وردود أفعال في الصحافة اليونانية والقبرصية.

وأطلقت تركيا، في وقت سابق الأحد، إشعارا للبحارة "نافتكس"، جنوب غربي سواحل جزيرة قبرص يفيد بمواصلة سفنها أعمال التنقيب عن النفط والغاز.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن سفينة "أوروتش رئيس" ستواصل أنشطتها للتنقيب عن الطاقة شرقي المتوسط حتى 23 أغسطس/ آب الجاري، "ولن نتردد أبدا في الرد اللازم حال تعرضت لأدنى مضايقة".
 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)