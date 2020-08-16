زعيم المعارضة التركية يرفض تصريحات بايدن بشأن "إسقاط" أردوغان

وأضاف في تصريحات صحفية أدلى بها، الأحد، أن حزبه صاحب موروث يكافح من أجل استقلال تركيا. وشدد على رفضهم القاطع لكافة "القوى الإمبريالية".

وأشار إلى أن مفهوم الاستقلال هو جزء من شخصية حزبه.

وتداولت وسائل إعلام، السبت، تصريحات لجو بايدن أدلى بها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دعا فيها إلى التعاون مع المعارضة التركية "لإسقاط" الرئيس رجب طيب أردوغان.

رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال قليجدار أوغلو

بدوره وصف زعيم الحركة القومية التركية، دولت بهتشلي، دعوة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، لإسقاط أردوغان عن طريق دعم المعارضة، بأنه "مخطط دنيء".

وفي بيان صادر عن بهتشلي، الأحد، أكد أن الحركة القومية التركية، تدين بشدة، تصريحات بايدن، وأعرب عن اعتقاده بأن الحزب الديمقراطي الأمريكي، له موقف مشابه من موقف مرشحها للانتخابات.

وقال بهتشلي: "بات معروفا من يقفون وراء الانقلابات والتدخلات الخارجية للدول، والأزمات، والأعمال الإرهابية، والمساعي المناهضة للديمقراطية حتى اليوم".

زعيم الحركة القومية التركية دولت بهتشلي

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن بشدة تصريح جو بايدن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية بحق تركيا، واصفا ذلك بالجهل والنفاق.

وفي تغريدة عبر "توتير" قال قالن إن تحليل جو بايدن ينمّ عن الجهل المطلق والغطرسة والنفاق.

وشدد على أن أيام إعطاء التعليمات لتركيا ولّت، ولكن لا تزالون تعتقدون أنه يمكنكم المحاولة، إذن تفضلوا ولكنكم ستدفعون الثمن.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Biden'ın Türkiye analizi katıksız cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayanıyor https://t.co/wCe5EpcO1Y pic.twitter.com/eBCzJjc7Ds — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 16, 2020

وانتقد مسؤولون أتراك وقادة حزبيون، تصريحات جو بايدن، بحق تركيا، وقال رئيس البرلمان مصطفى شنطوب: " لقّنا من تسمونهم فتيانكم (our boys) درسا في 15 من يوليو/تموز"، في إشارة لتنظيم "فتح الله غولن" ومحاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال شنطوب، في تغريدة على تويتر، إن "من يطلق عليهم بايدن (our boys) لم يكسبوا الانتخابات إطلاقا، فقط وقفوا وراء محاولة انقلاب فاشلة".

وأكد أن " الشعب التركي مستعد من جديد لتلقين الـ our boys درسا جديدا إن لزم الأمر".

وقال شنطوب: "منذ 4 سنوات يدور الحديث عن تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية، والآن يصرح بايدن بنيته التدخل في الانتخابات التركية (…) أتمنى أولاً أن تنظموا انتخابات في بلدكم تخلو من الشوائب ومن أي تأثير خارجي".

وأضاف "عداوة تركيا دائما تلحق الخسارة بالطرف الآخر".

Biden’lar “our boys” dedikleriyle hiç seçim kazanamamıştır; sadece darbe yaptırmıştır. Bu millet onların “our boys” dediklerine de en son 15 Temmuz’da gereken cevabı vermiştir, icab-ı halinde tekrar hak ettikleri cevabı verir. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) August 15, 2020

بدوره، انتقد السفير التركي في واشنطن سيردار قليج، تصريحات بايدن.

كما وصف المتحدث باسم العدالة والتنمية التركي عمر جليك، تصريحات بايدن بأنها هجوم على الإرادة الديمقراطية لتركيا.

وأكد في لقاء مع قناة تلفزيونية محلية، أن الديمقراطية التركية، لديها المناعة ضد التدخلات الخارجية من هذا القبيل.

وسبق لبايدن أن قدم اعتذارا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب تصريحات عام 2014 اتهم فيها تركيا بالتعاون مع تنظيم "داعش" الإرهابي، عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.