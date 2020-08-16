البث الحي
سياسة

تشغيل الاتصالات الهاتفية المباشرة بين الإمارات وإسرائيل

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
16/8/2020

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن صحفييها في إمارة دبي ومدينة القدس، تمكنوا من الاتصال ببعضهم عبر الهواتف الأرضية والخلوية، مع إضافة رمز إسرائيل 972+.

جاء ذلك قبل إقرار مسؤولين إماراتيين، بأن وزير الخارجية عبد الله بن زايد، أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي.

من جهته، أصدر وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هاندل، بيانا هنأ فيه "الإمارات على رفع قرارات الحجب (في إشارة لحجب المواقع الإلكترونية الإسرائيلية)"، بحسب المصدر ذاته.

وقال: "العديد من الفرص الاقتصادية ستفتح الآن، وهذه الثقة خطوة مهمة نحو دفع مصالح الدول قدما".

وفي وقت سابق الأحد، رصدت "أسوشييتد برس" تمكن مقيمين في الإمارات من الوصول إلى مواقع إخبارية إسرائيلية كانت حجبتها السلطات الإماراتية، بينها صحيفتا "ذا تايمز أوف إسرائيل"، و"جيروزالم بوست"، وموقع "واي نت".

كما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات "وام"، الأحد، عقد شركة محلية اتفاقا مع أخرى إسرائيلية لإجراء أبحاث ودراسات حول جائحة كورونا.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)