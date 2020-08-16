تشغيل الاتصالات الهاتفية المباشرة بين الإمارات وإسرائيل

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن صحفييها في إمارة دبي ومدينة القدس، تمكنوا من الاتصال ببعضهم عبر الهواتف الأرضية والخلوية، مع إضافة رمز إسرائيل 972+.

جاء ذلك قبل إقرار مسؤولين إماراتيين، بأن وزير الخارجية عبد الله بن زايد، أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي.

من جهته، أصدر وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعاز هاندل، بيانا هنأ فيه "الإمارات على رفع قرارات الحجب (في إشارة لحجب المواقع الإلكترونية الإسرائيلية)"، بحسب المصدر ذاته.

وقال: "العديد من الفرص الاقتصادية ستفتح الآن، وهذه الثقة خطوة مهمة نحو دفع مصالح الدول قدما".

وفي وقت سابق الأحد، رصدت "أسوشييتد برس" تمكن مقيمين في الإمارات من الوصول إلى مواقع إخبارية إسرائيلية كانت حجبتها السلطات الإماراتية، بينها صحيفتا "ذا تايمز أوف إسرائيل"، و"جيروزالم بوست"، وموقع "واي نت".

كما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات "وام"، الأحد، عقد شركة محلية اتفاقا مع أخرى إسرائيلية لإجراء أبحاث ودراسات حول جائحة كورونا.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".