تركيا موبخة بايدن: أيام التعليمات لنا ولت

وفي تغريدة عبر توتير، الأحد، قال قالن، إن تحليل جو بايدن ينمّ عن الجهل المطلق والغطرسة والنفاق.

وشدد على أن أيام إعطاء التعليمات لتركيا ولّت، ولكن لا تزالون تعتقدون أنه يمكنكم المحاولة، إذن تفضلوا ولكنكم ستدفعون الثمن.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Biden'ın Türkiye analizi katıksız cehalet, kibir ve iki yüzlülüğe dayanıyor https://t.co/wCe5EpcO1Y pic.twitter.com/eBCzJjc7Ds — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 16, 2020

وتداولت وسائل إعلام السبت تصريحا لجو بايدن أدلى به في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دعا فيه إلى التعاون مع المعارضة التركية لما قال إنه لإسقاط الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسبق لبايدن أن قدم اعتذارا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب تصريحات عام 2014 اتهم فيها تركيا بالتعاون مع "تنظيم الدولة " عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما.

انتقاد رسمي وشعبي

وانتقد مسؤولون أتراك وقادة حزبيين، تصريحات جو بايدن، بحق تركيا، وقال رئيس البرلمان مصطفى شنطوب: " لقّنا من تسمونهم فتيانكم (our boys) درسا في 15 يوليو/تموز"، في إشارة لتنظيم "فتح الله غولن" ومحاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال شنطوب، في تغريدة على تويتر، إن "من يطلق عليهم بايدن (our boys) لم يكسبوا الانتخابات إطلاقا، فقط وقفوا وراء محاولة انقلاب فاشلة."

وأكد أن " الشعب التركي مستعد من جديد لتلقين الـ our boys درسا جديدا إن لزم الأمر."

Biden’lar “our boys” dedikleriyle hiç seçim kazanamamıştır; sadece darbe yaptırmıştır. Bu millet onların “our boys” dediklerine de en son 15 Temmuz’da gereken cevabı vermiştir, icab-ı halinde tekrar hak ettikleri cevabı verir. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) August 15, 2020

وقال شنطوب: "منذ 4 سنوات يدور الحديث عن تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية، والآن يصرح بايدن بنيته التدخل في الانتخابات التركية (…) أتمنى أولاً أن تنظموا انتخابات في بلدكم تخلوا من الشوائب ومن أي تأثير خارجي."

وأضاف "عداوة تركيا دائما تلحق الخسارة بالطرف الآخر".

بدوره، انتقد السفير التركي في واشنطن، سيردار قليج، تصريحات بايدن.

كما وصف المتحدث باسم العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، تصريحات بايدن بأنها هجوم على الإرادة الديمقراطية لتركيا.

وأكد في لقاء مع قناة تلفزيونية محلية، أن الديمقراطية التركية، لديها المناعة ضد التدخلات الخارجية من هذا القبيل.