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سياسة

بعد تطبيع الإمارات.. وسيم يوسف ينتقد الفلسطينيين: "اليهود أشرف منكم"

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) والداعية وسيم يوسف
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) والداعية وسيم يوسف
16/8/2020

ووصف يوسف، عبر حسابه تغريدات في "تويتر"، السلطة الفلسطينية بأنها تتبع أسلوب العصابات، وأنهم يصافحون اليهود في الخفاء ويهينونهم علانية"، مضيفًا: (من يريد الحرب فليذهب للحرب! لماذا تهين من يريد السلام؟).

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1294885987550732288?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1294872757700898816?ref_src=twsrc%5Etfw

وعلّق على مقطع فيديو لفلسطينيين في القدس يدوسون على صورة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد عقب تطبيع بلاده مع إسرائيل، بقوله: "أنتم لا تستحقون القدس الحقيقة، إنكم بلا أخلاق، اليهود أشرف منكم".

مقدسيون يُضرمون النار في صورة ابن زايد

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1294656698154659840?ref_src=twsrc%5Etfw

وكان فلسطينيون قد أضرموا النار في صورة ابن زايد عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اتفاق بين الإمارات وإسرائيل لتطبيع كامل العلاقات بينهما، وبدء خطوات فورية في تفعيل الاتفاقية.

 

ورد مغردون على كلامه بقولهم: "كن شجاعًا وروح خذ القدس منهم ومن اليهود! من يستحقها يا ترى! أرشدنا يا وسيم".

وأضاف معلقون: "نحن ضد إسرائيل ليس لأجل خاطر الفلسطينيين أو غيرهم، نحن ضدهم لأنهم احتلوا أرضنا المقدسة، جرّموا وقتلوا الآلاف، ولو استطاعوا لاحتلوا جميع دولنا، هنيئًا لكم بالعلاقات معهم، فليس ذلك غريبًا على قتلة أهل اليمن وليبيا وسوريا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، توصّل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بشكلٍ كامل، واصفًا الاتفاق بـ"التاريخي".

وعقب إعلان ترمب، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته متمسكة بمخطّط الضم، رغم أن بيانًا مشتركًا صدر عن واشنطن وأبو ظبي وتل أبيب، أشار إلى أن الأخيرة (ستتوقف) عن خطة ضم أراض فلسطينية.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين البلدين، تتويجًا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بينهما، وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.

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