بعد تطبيع الإمارات.. وسيم يوسف ينتقد الفلسطينيين: "اليهود أشرف منكم"

ووصف يوسف، عبر حسابه تغريدات في "تويتر"، السلطة الفلسطينية بأنها تتبع أسلوب العصابات، وأنهم يصافحون اليهود في الخفاء ويهينونهم علانية"، مضيفًا: (من يريد الحرب فليذهب للحرب! لماذا تهين من يريد السلام؟).

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1294885987550732288?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1294872757700898816?ref_src=twsrc%5Etfw

وعلّق على مقطع فيديو لفلسطينيين في القدس يدوسون على صورة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد عقب تطبيع بلاده مع إسرائيل، بقوله: "أنتم لا تستحقون القدس الحقيقة، إنكم بلا أخلاق، اليهود أشرف منكم".

مقدسيون يُضرمون النار في صورة ابن زايد

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1294656698154659840?ref_src=twsrc%5Etfw

اليهود أكرم منا !!!

اليهود المحتلون لأرضنا و حرمنا الثالث أكرم منا !!!

هم يعملون في أرضهم المحتلة و باقون فيها و الا ماذا تريد منهم أن يتركوها و لا يشتغلو !!!! https://t.co/OCLYkDXz16 — حمود 🇸🇦 (@hmoud_tw) August 15, 2020

وكان فلسطينيون قد أضرموا النار في صورة ابن زايد عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اتفاق بين الإمارات وإسرائيل لتطبيع كامل العلاقات بينهما، وبدء خطوات فورية في تفعيل الاتفاقية.

ورد مغردون على كلامه بقولهم: "كن شجاعًا وروح خذ القدس منهم ومن اليهود! من يستحقها يا ترى! أرشدنا يا وسيم".

كن شجاع و روح خذ القدس منهم و من اليهود!

من يستحقها ياترى! ارشدنا يا وسيم.

اليهود اشرف منكم!!! اكمل لانهم لم يدوسو على صورة رئيس ولكن سبو وشتمو سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام..

ما هذا الحب و الود و الحنين للذين لا يؤمنون برسالة نبيك صلى الله عليه و على اله و سلم — 🇩🇿ADAMEASTLDN🇬🇧 (@adamromford) August 15, 2020

وأضاف معلقون: "نحن ضد إسرائيل ليس لأجل خاطر الفلسطينيين أو غيرهم، نحن ضدهم لأنهم احتلوا أرضنا المقدسة، جرّموا وقتلوا الآلاف، ولو استطاعوا لاحتلوا جميع دولنا، هنيئًا لكم بالعلاقات معهم، فليس ذلك غريبًا على قتلة أهل اليمن وليبيا وسوريا".

رأيك عن الفلسطينيين شيئ و رأيك بقضية فلسطين و الاقصى شيء ثاني، نحن ضد اسرائيل ليس لأجل خاطر الفلسطينيين او غيرهم، نحن ضدهم لأنهم احتلو ارضنا المقدسة، جرمو و قتلو الالاف، ولو استطاعو لاحتلو جميع دولنا، هنيئا لكم بالعلاقات معهم، فليس ذلك غريبا على قتلة اهل اليمن و ليبيا و سوريا. — yamano (@Yamano94) August 15, 2020

يالله كمية الخضوع والذل اللي اشوفه مش طبيعية

هو اللي يقتل شعبك ويسلب ارضك

ويهجرك

وبدك تصالحه على شو تصالحه بالزبط؟ https://t.co/OkNMp0VshV — Ahmad Al-Qawasmi (@AhmadGeno) August 16, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، توصّل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بشكلٍ كامل، واصفًا الاتفاق بـ"التاريخي".

وعقب إعلان ترمب، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته متمسكة بمخطّط الضم، رغم أن بيانًا مشتركًا صدر عن واشنطن وأبو ظبي وتل أبيب، أشار إلى أن الأخيرة (ستتوقف) عن خطة ضم أراض فلسطينية.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين البلدين، تتويجًا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بينهما، وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.

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