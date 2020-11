نجل الجبري يطالب السعودية بدليل على بقاء شقيقه وشقيقته على قيد الحياة

وقال خالد (36 عامًا)، وهو طبيب يقيم حاليا في كندا في تغريدة على تويتر أرفق بها صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "قبل أن تستمتع بعطلة نهاية الأسبوع مع أطفالك، هل يمكن أن تخبرني ما إذا كان شقيقي وزملاء أطفالك سارة وعمر على قيد الحياة ؟".

Before you enjoy the weekend with your children, can you tell me if my sibling, your children’s classmates, Sarah and Omar are still alive????v

وقال خالد لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن أشقائي الاثنين محتجزين حالياً لدى الحكومة السعودية كرهائن، ولا نعرف ما إذا كانوا أحياء أم أموات.

وأوضح خالد أن والدتهما، المقيمة أيضاً في مدينة تورنتو الكندية، كانت تتصل عادةً بإخوته، عمر (21 عاماً)، وسارة (20 عاماً)، في الصباح الباكر من كل يوم بتوقيت الرياض.

وتابع لكن في 16 مارس/آذار الماضي، تم إيقاف هاتفيهما بشكل غير عادي، وسرعان ما تلقينا أنباء من الجيران وشهود العيان بأن حوالي 20 سيارة اجتاحت المنزل في السادسة صباح ذلك اليوم، واحتجزت السلطات الاثنين معاً.

وأضاف أنه أمر مقلق للغاية.. وتساءل "هل قامت السلطات السعودية بتعذيبهما؟ ليس من المنطقي أن تخفي الحكومة أنهما بخير، ما لم يلحقوا الأذى بهم بشكل خطير".

وتابع خالد قائلاً "لقد واجهنا بهذا الخصوص عدم استجابة غريبة من نوعها من قبل الحكومة السعودية.. إذا كانوا على قيد الحياة، فلماذا لا تقدموهما؟".

والأربعاء، حذر خالد الجبري، نجل المعارض السعودي سعد الجبري سفيرة الرياض لدى الولايات المتحدة، ريما بنت بندر آل سعود، من التغاضي والصمت عن ندائه الإنساني للإفراج عن أخويه عمر وسارة.

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر: المملكة ليست بحاجة لدفع 8 ملايين دولار سنويا لشركات العلاقات العامة الأمريكية من أجل تحسين صورتها، يكفي إعادة جمع عمر وسارة بعائلتهما.

وأضاف موجها حديثه للسفيرة السعودية: صمتك على ندائي الإنساني ينبئ بالكثير ولا يمكن التغاضي عنه.

وأردف في تغريدة أرفق بها صورة أخويه مستعطفا السفيرة: "أرجوكِ تمعني في عمر وسارة، تذكريهما، ستخلدين إلى نومك في راحة إذا فعلت ما هو صحيح، كافحي من أجل الإفراج عنهما."

