نجل الجبري يطالب السعودية بدليل على بقاء شقيقه وشقيقته على قيد الحياة

وقال خالد (36 عامًا)، وهو طبيب يقيم حاليا في كندا في تغريدة على تويتر أرفق بها صورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "قبل أن تستمتع بعطلة نهاية الأسبوع مع أطفالك، هل يمكن أن تخبرني ما إذا كان شقيقي وزملاء أطفالك سارة وعمر على قيد الحياة ؟".

Ambassador @rbalsaud, Before you enjoy the weekend with your children, can you tell me if my sibling, your children’s classmates, Sarah and Omar are still alive????v CC: @SaudiEmbassyUSA, @saudkabli, @KSAEmbassySpox Via @holliesmckay https://t.co/O5O4mG21FV — Khalid Aljabri, MD | خالد الجبري (@JabriMD) August 14, 2020

وقال خالد لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن أشقائي الاثنين محتجزين حالياً لدى الحكومة السعودية كرهائن، ولا نعرف ما إذا كانوا أحياء أم أموات.

وأوضح خالد أن والدتهما، المقيمة أيضاً في مدينة تورنتو الكندية، كانت تتصل عادةً بإخوته، عمر (21 عاماً)، وسارة (20 عاماً)، في الصباح الباكر من كل يوم بتوقيت الرياض.

وتابع لكن في 16 مارس/آذار الماضي، تم إيقاف هاتفيهما بشكل غير عادي، وسرعان ما تلقينا أنباء من الجيران وشهود العيان بأن حوالي 20 سيارة اجتاحت المنزل في السادسة صباح ذلك اليوم، واحتجزت السلطات الاثنين معاً.

وأضاف أنه أمر مقلق للغاية.. وتساءل "هل قامت السلطات السعودية بتعذيبهما؟ ليس من المنطقي أن تخفي الحكومة أنهما بخير، ما لم يلحقوا الأذى بهم بشكل خطير".

وتابع خالد قائلاً "لقد واجهنا بهذا الخصوص عدم استجابة غريبة من نوعها من قبل الحكومة السعودية.. إذا كانوا على قيد الحياة، فلماذا لا تقدموهما؟".

تحذير

والأربعاء، حذر خالد الجبري، نجل المعارض السعودي سعد الجبري سفيرة الرياض لدى الولايات المتحدة، ريما بنت بندر آل سعود، من التغاضي والصمت عن ندائه الإنساني للإفراج عن أخويه عمر وسارة.

وقال في سلسلة تغريدات على تويتر: المملكة ليست بحاجة لدفع 8 ملايين دولار سنويا لشركات العلاقات العامة الأمريكية من أجل تحسين صورتها، يكفي إعادة جمع عمر وسارة بعائلتهما.

وأضاف موجها حديثه للسفيرة السعودية: صمتك على ندائي الإنساني ينبئ بالكثير ولا يمكن التغاضي عنه.

وأردف في تغريدة أرفق بها صورة أخويه مستعطفا السفيرة: "أرجوكِ تمعني في عمر وسارة، تذكريهما، ستخلدين إلى نومك في راحة إذا فعلت ما هو صحيح، كافحي من أجل الإفراج عنهما."

Ambassador @rbalsaud, Can you tell me if my siblings, Sarah and Omar, are still alive? They were kidnapped by Saudi govt agents 5 months ago. Your children, Sara and Turki, can tell you a lot about Sarah and Omar. They were classmates. Here's what else you should know. 1/7 pic.twitter.com/J8bIDRRM58 — Khalid Aljabri, MD | خالد الجبري (@JabriMD) August 11, 2020

ويتهم الجبري عملاء تابعين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان باختطاف أخويه كـرهائن منذ نحو 5 أشهر، للضغط على والدهما ضابط الاستخبارات السابق سعد الجبري بتسليم نفسه للسلطات السعودية.

دعوى ضد محمد بن سلمان

والجمعة، قال خالد الجبري، إن والده أقام دعوى قضائية ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يتهمه فيها بمحاولة قتله في كندا.

وذكر نجل الجبري، في مقابلة خاصة مع شبكة سي إن إن الأمريكية، أن أسرته واجهت "حملة إرهابية" غير قانونية عابرة للحدود.

وسعد الجبري هو المسؤول الأمني السعودي السابق والساعد الأيمن للأمير محمد بن نايف، الذي تم عزله من ولاية العهد عام 2017.

وأشادت وزارة الخارجية الأمريكية بالجبري، الأسبوع الماضي، قائلة إنه كان شريكا مهما للولايات المتحدة في "مكافحة الإرهاب" وساعد عمل سعد مع الولايات المتحدة في إنقاذ أرواح الأمريكيين والسعوديين.

ووجه أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، في يوليو/تموز الماضي، رسالة إلى الرئيس دونالد ترمب، يدعونه فيها إلى بذل ما في وسعه لتحرير سارة وعمر الجبري.

كما أن الجبري مطَّلع على وثائق تحتوي على معلومات حساسة يخشى ولي العهد أن تسبب ضررا له.