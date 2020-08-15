مصر تعلن استئناف زيارة السجناء بـ"ضوابط".. تعرف عليها

جاء ذلك في بيان للوزارة، عقب يومين من وفاة القيادي بجماعة الإخوان، عصام العريان في محبسه، وبعد نحو 5 أشهر من وقف الزيارات خشية تداعيات فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة في بيان، أنها "قررت عودة الزيارات للسجناء بجميع السجون العمومية والليمانات (تجمع سجون) وفق ضوابط محددة مرتبطة بالإجراءات الوقائية المتخذة لحماية النزلاء من عدوى كورونا المستجد".

وأشارت إلى أن الزيارة ستكون لمدة 20 دقيقة لمرة واحدة شهريًا ولزائر واحد لكل نزيل، مع ارتداء الكمامات والمسافة الآمنة أثناء الزيارات.

وأرجعت "تلك الإجراءات للتيسير على المواطنين الراغبين في زيارة ذويهم من النزلاء".

واتخذت وزارة الداخلية المسؤولية عن السجون بمصر، وفق بيانات وتقارير سابقة، بعد نحو شهر من ظهور الفيروس بالبلاد في 14 من فبراير/ شباط الماضي، تدابير قالت إنها لحماية السجناء بينها وقف الزيارات، والتعقيم للسجون ومقار الاحتجاز.

ويأتي القرار بعد يومين من إعلان وسائل إعلام مصرية، أن وفاة العريان جاءت بسبب أزمة قلبية مفاجئة، فيما اتهمت الجماعة ومعارضون عبر حساباتهم على "تويتر" السلطات، بالتسبب في وفاته "عمدًا" جراء ما أسموه بـ"الإهمال الصحي المتعمد".

وعادة ما تشدّد القاهرة على استمرار تقديم الرعاية الصحية لأي سجين من دون تمييز، نافيةً وجود أي تقصير أو إهمال.

وبعد ظهور فيروس كورونا المستجد، دعت منظمات محلية ودولية عدة، السلطات بإطلاق سراح السجناء، لاسيّما من كبار السن والنساء أصحاب الأمراض المزمنة أو الخطرة في السجون المصرية، لكونهم أكثر الفئات احتياجا لتعامل خاص، في ظل استمرار الجائحة.

ووصل إجمالي عدد الحالات المسجّلة في مصر بفيروس كورونا المستجد -حتى مساء الجمعة- 96 ألفًا و220 إصابة، من ضمنهم 5 آلاف و124 وفاة، بينما تعافت 57 ألفًا و858 حالة، وتنفي وزارة الداخلية المصرية باستمرار وجود إصابات بين السجناء.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي 21 مليونًا و489 ألفًا و604 أشخاص، قضى منهم متأثرًا بإصابته 766 ألفًا و85 مصابًا، في حين تعافى 14 مليونًا و243 ألفًا و443 شخصًا، حتى اللحظة.

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