مصادر حكومية كويتية: سنكون آخر دولة تطبّع مع إسرائيل

ونقلت صحيفة القبس الكويتية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن المصادر القول إن "الكويت على موقفها وستكون آخر دولة تطبِّع مع إسرائيل".

وأوضحت المصادر أن "الموقف الكويتي يأتي متّسقًا مع نهج سياستها الخارجية الراسخ على مدى عقود في دعم القضية الفلسطينية مساندتها، باعتبارها قضية العرب الأولى، والقبول فقط، في حلّها، بما يقبل به الفلسطينيون".

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قد شدّد -في وقت سابق- على أن موقف الكويت واضح ومعروف من رفض التطبيع مع إسرائيل، ولا خطوات كويتية باتجاه ذلك ولا موقف رسمي غير هذا الموقف.

ودشّن مغردون كويتيون وسم (كويتيون ضد التطبيع) للرد على التطبيع الإماراتي الإسرائيلي كامل العلاقات بينهما.

وغرّد المفكر والأكاديمي الكويتي، عبد الله النفيسي، على فكرة التطبيع مع إسرائيل قائلًا "قرار التطبيع مع إسرائيل تمّ بدون مشاورة الشعوب، وهو قرار مصيري سيؤثر علينا -سلبًا- وعلى أبنائنا وأحفادنا".

على ضوء قرار التطبيع مع إسرائيل الذي تمّ بدون مشاورة الشعوب ، وهو قرار مصيري سيؤثر علينا – سلباً – وعلى أبنائنا وأحفادنا . بدأت أتساءل : هل نحن شعوب peoples ؟. أم sheeples قطيع من الخراف تقاد إلى المسلخ ؟ — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 14, 2020

أنصح المتابعين بمشاهدة لقاءاتي مع أحمد منصور في ( الجزيره) قبل 20 عاماً حول التطبيع مع إسرائيل في الخليج حيث حدّدت أربع أهداف كبيره لإسرائيل في الخليج . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) August 14, 2020

عند البعض مشكلة التفريق بين اليهودية كديانة سماوية وبين الصهيونية كحركة عنصرية.. ليس لدينا أي مشكلة مع أي دين أو ملة أو معتقد، مشكلتنا مع من يريد سلب المقدسات والسيطرة على أرض هي ليست أرضه أصلاً!#كويتيون_ضد_التطبيع — صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) August 14, 2020

https://twitter.com/obidq8/status/1294120314516000768?ref_src=twsrc%5Etfw

د.عبدالكريم الكندري:

مواقف الدول لاترتبط بحجمها ..

فها هي #الكويت صغيرة جغرافياً لكن كبيرة بمواقفها الرسمية والشعبية المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني رغم الضغوط والمغريات ..#فلسطين بالنسبة لنا قضية لاتسقط بالتقادم.#التطبيع_خيانة #كويتيون_ضد_التطبيع @Dr__ALKANDARI pic.twitter.com/ixzcP4bUsG — فوق | تحت (@vorq8) August 13, 2020

المعاهدات التي تبرم مع العدو الصهيوني لا صلة لها بأحكام الهدنة وشروط الصلح في كتب الفقة

فما يحدث هو تعاون أمني واقتصادي وإقرار المحتل على احتلاله بل وتعاون عسكري لحصار أهل غزة وكل من يسعى لكرامة أمته وحريتها واستقلالها عن التبعية المهينة للغرب #التطبيع_خيانة — د. جمعان الحربش (@AlHerbesh) August 15, 2020

يحق للكويت وشعبها أن تفتخر بمواقفها الثابتة والراسخة إزاء التطبيع مع الكيان الصهيونى فكل هذا الإستسلام والخنوع من بعض الاطراف العربية وضغوطهم تبقى الكويت صخرة الصمود التى يتحطم أمامها كل أمل للخيانه.. تحية يابلادى لكى ولموقفكى الذى نرفع رؤسنا به..#التطبيع_خيانة — مبارك الوعلان (@mubarkalwaalan) August 14, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، توصّل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بشكلٍ كامل، واصفًا الاتفاق بـ"التاريخي".

وعقب إعلان ترمب، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته متمسكة بمخطّط الضم، رغم أن بيانًا مشتركًا صدر عن واشنطن وأبو ظبي وتل أبيب، أشار إلى أن الأخيرة (ستتوقف) عن خطة ضم أراض فلسطينية.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين البلدين، تتويجًا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بينهما، وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.

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