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سياسة|الولايات المتحدة

لدراسة الأجسام الطائرة المجهولة..وزارة الدفاع الأمريكية تنشئ وحدة متخصصة

حراسة أمام قاعدة عسكرية أمريكية سرية يعتقد أنها تحمل أسرارا حول كائنات فضائية
حراسة أمام قاعدة عسكرية أمريكية سرية يعتقد أنها تحمل أسرارا حول كائنات فضائية
15/8/2020

وقالت ناطقة باسم البنتاغون سوزان غو في بيان إنه مع إنشاء "خلية العمل على الظواهر الجوية المجهولة" الذي تمت الموافقة عليه في الرابع من أغسطس/ آب.
وأوضحت أن وزارة الدفاع الأمريكية تسعى إلى "فهم ومعرفة أفضل لطبيعة ومنشأ" هذه الظواهر.
ويرى العسكريون الأمريكيون أن "الظواهر الجوية المجهولة" لا علاقة بقادمين من الفضاء بل "بخصوم حقيقييين جدا" للولايات المتحدة.
وتشعر واشنطن بالقلق خصوصا من قدرات الصين التجسسية بمساعدة طائرات مسيرة أو وسائل أخرى محمولة جوا.
وأوضحت الناطقة أن الوحدة الجديدة مهمتها "رصد وتحليل وتصنيف هذه الظواهر الجوية غير المحددة التي يمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضافت أن وزارة الدفاع الأمريكية "تأخذ على محمل الجد أي توغل غير مصرح به لأجسام طائرة فوق مراكزنا التدريبية أو في مجالنا الجوي، وتدرس كل تقرير في هذا الشأن".

حراشة مشددة أمام القاعدة السرية&quot; المنطقة 51&quot;
أجسام طائرة مجهولة

كان مجلس الشيخ الأمريكي أبدى في يونيو/حزيران الماضي، اهتماما بنشاطات البنتاغون في هذا المجال، مؤكدا بذلك رسميا وجود مجموعة عمل غير رسمية في هذا الشأن تحدثت عنها صحيفة (نيويورك تايمز) في عام 2017.
وسيسمح إنشاء الوحدة الجديدة بإضفاء طابع رسمي على هذه المجموعة، كما سيتيح للكونغرس متابعة نشاطاتها عن قرب.
وبثت وزارة الدفاع الأمريكية، في نهاية أبريل/ نيسان ثلاثة تسجيلات فيديو صورها طيارون تابعون لسلاح البحرية لمصادفتهم خلال تحليقهم ما يبدو أنه أجساما طائرة مجهولة.
ويعود أحد التسجيلات إلى نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004 .. والتسجيلان الآخران إلى يناير/كانون الثاني عام 2015.
ويشاهد في أحد التسجيلات جسم ينتقل بسرعة بعد ثوان من رصده من أجهزة طائرة البحرية الأمريكية، ويختفي، وفي تسجيل آخر، يظهر جسم طائر فوق غيوم بينما يتساءل الطيار هل هو طائرة مسيرة.
 

المصدر : فرانس برس
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