كوشنر: تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية أمر حتمي

وفي مقابلة مع قناة سي إن بي سي الأمريكية، وصف صهر الرئيس ترمب ومستشاره المكلف بالشرق الأوسط اتفاق تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو ظبي بـالخطوة التاريخية.

وأضاف: أعتقد أن لدينا دولًا أخرى مهتمة جدًا بالمضي قدمًا، في إشارة إلى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

وتابع: أعتقد أنه من المحتم أن يكون للسعودية وإسرائيل علاقات طبيعية تمامًا، وأنهما سيكونان قادرين على تحقيق الكثير من الأعمال العظيمة معًا.

وأردف كوشنر: من الواضح أن السعودية كانت رائدة في صنع التجديد، ولكن لا يمكنك قلب بارجة بين عشية وضحاها.

كما قال كوشنر، في مؤتمر صحفي الخميس، إن إدانة فلسطين لاتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة متوقعة إلى حد ما.

“You can’t turn a battleship around overnight” White House senior advisor Jared Kushner tells CNBC’s @_HadleyGamble. The deal between Israel and the UAE to normalize diplomatic ties should be celebrated as a “historic step,” despite the lack of support from Saudi Arabia, he adds. pic.twitter.com/FVcSa5CWDx

— CNBC Middle East (@CNBCMiddleEast) August 14, 2020