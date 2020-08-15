كورونا.. روسيا تعلن بدء إنتاج لقاح للفيروس والهند مستعدة لإنتاج كميات ضخمة

ونقلت قناة روسيا اليوم عن وزارة الصحة، أنها بدأت إنتاج اللقاح الذي يحمل اسم "سبوتنيك V"، مشيرة أنه تم تطويره من قبل مركز "غاماليا" الوطني لعلم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية.

وقالت روسيا إن اللقاح، وهو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج فيروس كورونا، سيطرح بنهاية الشهر الجاري، ومن المقرر تنفيذ حملة تطعيم باللقاح الجديد على مرحلتين تفصل بينهما فترة زمنية لثلاثة أسابيع.

وبحسب بيانات الوزارة، يتيح اللقاح إنشاء مناعة ضد الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" لمدة تصل عامين.

الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تسجيل بلاده أول لقاح مضاد لكورونا في العالم، وسط تشكيك غربي حول مدى فاعليته.

وذلك على خلفية عدم نشر نتائج الدراسات السريرية، ومدى حجم العينة التي خضعت لهذه التجارب، وهو الإجراء الدولي المعتاد قبل طرح أي عقار أو لقاح.

وأوضح بوتين أن إنتاج أولى دفعات اللقاح الروسي الجديد "سبوتنيك V" سيبدأ في غضون الأسبوعين القادمين، على أن يبدأ استخدامه فورا.

والخميس، أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن كبير أطباء الجهاز التنفسي والصدرية في روسيا استقال من منصبه إثر الاستعجال في إنتاج لقاح مضاد لكورونا.

وقالت الصحيفة، إن البروفسور ألكسندر تشوتشالين، قدم استقالته بسبب ما سماها "انتهاكات جسيمة لأخلاقيات مهنة الطب" التي حصلت نتيجة الاستعجال في إنتاج لقاح مضاد ضد للفيروس.

رئيس وزراء الهند ناريندا مودي

الهند مستعدة لإنتاج كميات ضخمة

من ناحية أخرى قال رئيس وزراء الهند ناريندا مودي اليوم السبت، إن بلاده جاهزة لإنتاج كميات ضخمة من لقاحات كوفيد-19 عندما يعطي العلماء إشارة البدء.

وفي الاحتفالات السنوية التي أجريت في القلعة الحمراء التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر والتي تقلصت مراسمها بسبب جائحة كورونا، قال مودي إن الاعتماد على النفس صحيا واقتصاديا أولوية لحكومته.

مودي الذي كان يعتمر عمامة باللونين البرتقالي والأبيض ويضع وشاحا بنفس اللونين يغطي به فمه وأنفه كلما اقترب منه أحد قال "ليس لقاحا واحدا ولا اثنين، وإنما يجري اختبار ثلاثة لقاحات في الهند".

وأضاف "وإلى جانب الإنتاج الضخم، فإن خارطة الطريق لتوزيع اللقاح على كل هندي في أقل وقت ممكن جاهزة أيضا".

وخضع الجنود الذين تقضي المراسم بأن يكونوا في استقبال مودي لحجر صحي قبل الحدث بأيام، واقتصر عدد الضيوف على 4000 جلسوا على

مسافة تفصل بينهم بنحو مترين.

كما أقيمت نقاط طبية مزودة بعربات إسعاف لاستقبال من يظهر عليه أي عرض من أعراض كوفيد-19 عند دخوله.

