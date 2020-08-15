غزة: صواريخ الاحتلال تصيب طفلة عمرها 3 سنوات

وشنت الغارات في ساعة متأخرة من الليل، وتسببت بالإضافة إلى إصابة الطفلة رفيف حسين بجروح، فيحالة من الخوف والهلع لدى أطفال آخرين يقطنون في المنازل القريبة من المناطق المستهدفة.

الفلسطيني أحمد حسين، والد الطفلة رفيف التي أصيبت في قصف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة قال إن ابنته "أصيبت بشظايا صاروخ إسرائيلي في وجهها وجسدها".

وأضاف "في وقت متأخر من مساء الجمعة ودون سابق إنذار قصفت طائرات إسرائيلية مسيّرة بصاروخين أرضا زراعية تقع بالقرب من المنزل".

وأردف حسين، "عندما وقع القصف انتابت أفراد أسرته حالة من الهلع، ما دفعهم لترك المنزل تجاه منزل شقيقه الذي يقع على مقربة منه".

وتابع "بعد مرور برهة من الزمن، استهدفت طائرة حربية إسرائيلية الأرض الزراعية ذاتها بصاروخ، أحدث دوي انفجار هائل، وسبب أضرارا كبيرة في المنازل المجاورة".

انتظر حسين حتّى انقشع دخان القصف، بحسب ما يقول، "ليتفاجأ بإصابة طفلته رفيف، فحاول إسعافها على الفور".

الطفلة رفيف التي أصيبت في قصف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

ومن الصعب على حسين وهو عاطل عن العمل، إصلاح الأضرار التي لحقت بمنزله جراء القصف الإسرائيلي حسبما يقول.

وأضاف "أنا عاطل عن العمل، وفي ظل الظروف الاقتصادية القاسية، من الصعب إعادة إصلاح ما دمّره القصف الإسرائيلي".

وفي السياق قال قريبه محمود حسين إن قصف الاحتلال الإسرائيلي المُفاجئ، سبب أضرارا واسعة في منزله هو الآخر.

وأضاف "القصف كان عنيفا، تسبب بكسر النوافذ والأبواب، وتدمير أجزاء من جدران المنزل".

وقصفت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، عدة أهداف شمال ووسط قطاع غزة، ما تسبب في إصابة طفلة، وفق وزارة الصحة.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف خلال الأيام الماضية، أهدافا قال إنها تتبع لحركة "حماس" في قطاع غزة، ردا على "إطلاق البالونات".

كما قرر إغلاق معبر كرم أبو سالم، في وجه مواد البناء والوقود، وقلص المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك.

ويقول مطلقو البالونات الحارقة، إنهم يستخدمونها بهدف إجبار إسرائيل على تخفيف الحصار عن قطاع غزة المفروض منذ العام 2007، والذي تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للسكان.