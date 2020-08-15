شاهد: فلسطينيون غاضبون يحرقون صور ولي عهد أبو ظبي

وأفاد مراسل الأناضول، أن عشرات الفلسطينيين شاركوا في وقفة بمدينة رام الله، وسط الضفة، احتجاجًا على اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

وذكر أن المشاركين في الوقفة أحرقوا صور ولي عهد أبو ظبي، ومستشاره الأمني -القيادي المفصول من حركة فتح- محم د دحلان.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات رافضة للخطوة الإماراتية.

وقال أحد المشاركين في الوقفة إن الرسالة الفلسطينية من هذه الوقفة موجهة للشعوب والأحزاب العربية، بأنه حان الوقت للتحرك لدعم فلسطين وحماية الثوابت القومية العربية، وأضاف "التطبيع يمس كرامة الشعوب العربية وعليها التحرك للدفاع عن كرامتها ووجودها".

وداس عشرات الفلسطينيين صورة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، أمس الجمعة، ضمن احتجاجات بالمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، على اتفاق الإمارات لتطبيع علاقاتها رسميًّا مع إسرائيل.

وتجمع عشرات المصلين بعد انتهاء صلاة الجمعة في ساحات الأقصى ورفعوا العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات رافضة لاتفاق التطبيع.

ورفع المحتجون صورة لولي عهد أبو ظبي كُتِبَ عليها كلمة (خائن)، ولاحقًا ألقوا بها على الأرض وداسوها بأقدامهم، وهم يرددون تكبيرات غاضبة.

فلسطينيون في مدينة القدس يحتجون على قرار التطبيع الإماراتي الإسرائيلي برعاية أمريكية

وأحرق متظاهرون في قطاع غزة، اليوم السبت، صورًا للرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك خلال وقفتين نظمتهما حركة حماس في مديني جباليا (شمال) ومدينة رفح (جنوب)؛ تنديدًا بالاتفاق الإماراتي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ورفع المشاركون في الوقفتين، الذين قُدرت أعدادهم بالعشرات، الأعلام الفلسطينية، ولافتاتٍ تحمل شعارات رافضة لاتفاق التطبيع، منها التطبيع خيانة، التاريخ لن يرحمكم، وفلسطين مش للبيع.

كما أحرقوا صورا لترمب ونتنياهو، ورددوا هتافات رافضة لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، حسب مراسلي الأناضول.

ويأتي إعلان اتفاق السلام بين تل أبيب وأبو ظبي، بعد تصريح نتنياهو ومسؤولين آخرين في أكثر من مناسبة، بوجود تقارب مع الإمارات، ودول عربية وإسلامية أخرى.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين إسرائيل والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.

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