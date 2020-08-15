رئيس الجالية اليهودية: إماراتيون كُثر يرغبون في زيارة إسرائيل

جاء ذلك في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بعد يومين من إعلان واشنطن توصل أبو ظبي وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع كامل العلاقات بينهما.

وأضاف فولف: "سيكون اليهود في الإمارات سعداء لاستقبال الإسرائيليين، الذين يتوقع أن يزوروا البلد قريبًا، هناك الكثير من الأشخاص هنا في الإمارات ينتظرون الفرصة لزيارة إسرائيل".

وحول اتفاق التطبيع المنتظر توقيعه بين تل أبيب وأبو ظبي كشف المتحدث، أنه سبق وتلقى بعض التلميحات حوله من مسؤول إماراتي.

وأردف: "قبل شهرين أخبرني أحد الشيوخ أنه من المتوقع سماع أخبار جيدة في منتصف أغسطس/ آب الحالي. ويزيد عدد أعضاء الجالية اليهودية في الإمارات عن 1500 شخص، بعضهم أرباب أسر مع أطفالهم".

وقال: "يوجد هنا أشخاص جاءوا للعمل والتجارة، بينهم مصرفيون ومحامون وموظفون في شركات مالية أمريكية وبريطانية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، توصّل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بشكلٍ كامل، واصفًا الاتفاق بـ"التاريخي".

وعقب إعلان ترمب، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته متمسكة بمخطّط الضم، رغم أن بيانًا مشتركًا صدر عن واشنطن وأبو ظبي وتل أبيب، أشار إلى أن الأخيرة (ستتوقف) عن خطة ضم أراض فلسطينية.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين البلدين، تتويجًا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بينهما، وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.

"كفى استخداما لفلسطين"

وفي السياق، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إلى التوقف عن استخدام فلسطين، معتبرًا تصريحات موسى عن التطبيع العربي مع إسرائيل تدميرًا لمبادرة السلام العربية.

وفي وقت سابق اليوم، دعا موسى، عبر حسابه على فيسبوك، الدول العربية التي يحتمل أن تحذو حذو الإمارات بالتطبيع مع إسرائيل، أن يكون مقابل تطبيعها لصالح الفلسطينيين.

وقال عريقات في بيان، إن مطالبة موسى دولًا عربية بالحذو حذو الإمارات والتطبيع مع إسرائيل، لتحقيق مكاسب للفلسطينيين، تعني كسر قرارات القمم العربية، وتدمير تدمر مبادرة السلام العربية.

وأضاف أن التطبيع مع إسرائيل، هو مكافأة لجرائم الاحتلال، وتابع: "كفى استخداما لفلسطين؛ لأن فلسطين بحاجة إلى من يخدمها، لا من يستمر باستخدامها".

وفي منشوره على فيسبوك، قال موسى: "مهم أن تفهم الدول العربية التي يحتمل أن تحذو حذو الإمارات، أن وقف الضم قد عولج في الاتفاق مع الإمارات، وأن عليهم إذا أقدموا على مثل هذا التطبيع أو الاعتراف أن يكون المقابل مختلفًا لصالح الفلسطينيين ويحقق لهم مكاسب مضافة".

كما دعا الجامعة العربية إلى ترتيب اجتماع عربي لمناقشة جادة لهذه التطورات وإعادة تأكيد قواعد الاشتباك معها وفي ضوئها.

والملفت في هذه التصريحات، التي تمثل دعوة للتطبيع، أنها تأتي من شخصية معروفة بتصريحاتها المناهضة للتطبيع مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك إبان تولية الأمانة العامة للجامعة العربية (2001-2011).

وظهر مراسلان إسرائيليان، للمرة الأولى علنًا، اليوم السبت، وهما يبثان تقارير إعلامية من أمام برج خليفة في دبي الإماراتية.

ونشرت هيئة البث الرسمية، جزءًا من تقرير -تبثه كاملًا مساء اليوم- لمحررها الخاص بالشؤون العربية روعي كايس، من أمام البرج.

وقال كايس، في الجزء المنشور من التقرير، إن برج خليفة هو الأكبر في العالم، إذ يزيد ارتفاعه عن 800 متر، ويمثل رمزًا لقوة دبي.

بعد توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات…

موفد القناه 13"دورون هيرمان" يبث من برج خليفه فى دبى.#ترجمة_هشام_ناجي pic.twitter.com/T7BUsFyO1Y — الصحافه العبريه بالعربى (@aboalez1974) August 15, 2020

وأعرب مراسل القناة 13 العبرية الخاصة، دورون هيرمان، عن حماسته كونه أول مراسل إسرائيلي يتحدث من الإمارات بعد الكشف عن اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي.

وظهر هيرمان، هو الآخر وخلفه برج خليفة، قائلًا إنه يستعرض في تقريره، رأي الشارع الإماراتي في التطبيع مع إسرائيل.

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