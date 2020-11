انقطاع الكهرباء عن مليوني شخص في كاليفورنيا

وطبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت، أعلنت الشركة المشغلة لمرفق الكهرباء في كاليفورنيا، التي تشرف على شبكة الكهرباء بالولاية عن حالة طوارئ من المرحلة الثالثة مساء أمس الجمعة، التي بدأت بانقطاع الكهرباء الذي أضر بحوالي 750 ألف منزل.

California utilities are carrying out rolling blackouts across the state for the first time since the 2001 U.S. energy crisis https://t.co/KkBRjsnMjJ

— Bloomberg (@business) August 15, 2020