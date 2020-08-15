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سياسة|أمريكا

انقطاع الكهرباء عن مليوني شخص في كاليفورنيا

انقطاع الكهرباء أضر بحوالي 750 ألف منزل
انقطاع الكهرباء أضر بحوالي 750 ألف منزل
15/8/2020

وطبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت، أعلنت الشركة المشغلة لمرفق الكهرباء في كاليفورنيا، التي تشرف على شبكة الكهرباء بالولاية عن حالة طوارئ من المرحلة الثالثة مساء أمس الجمعة، التي بدأت بانقطاع الكهرباء الذي أضر بحوالي 750 ألف منزل.

ووصلت درجات الحرارة إلى أرقام قياسية حول منطقة الخليج، طبقا للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية، حيث وصلت درجة الحرارة في سان فرانسيسكو إلى 95 درجة فهرنهايت (35 درجة مئوية) وسان خوسيه إلى 103 درجة فهرنهايت (40 درجة مئوية).

وتجتاح موجة الحر الشديدة المنطقة في وقت حساس بشكل خاص للمنطقة، حيث يجبر وباء فيروس كورونا المواطنين على البقاء في منازلهم.

https://twitter.com/Even_keeled2020/status/1294509777729421313?ref_src=twsrc%5Etfw

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها الولاية عن حالة الطوارئ من المرحلة الثالثة منذ أن أدى انقطاع الكهرباء إلى جعل مئات الآلاف في المنطقة يعيشون في حالة من الظلام وأدى إلى إفلاس أكبر مرفق للكهرباء في كاليفورنيا ووصول أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية في عامي 2000 و2001.

وكانت الشركات القائمة على تشغيل شبكة الكهرباء في كاليفورنيا قد قررت الدعوة لانقطاع للتيار الكهربائي بشكل تناوبي حوالي الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، عندما قررت في عملية حسابية معقدة أن احتياطي الطاقة بالولاية تراجع إلى أقل من عتبة حرجة، طبقا لما ذكرته آن جونزاليس، المتحدثة باسم شركة "إي إس أو" للكهرباء.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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