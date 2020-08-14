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وفاة طبيب مصري بالكويت بعد أيام من تعافيه من كورونا

الدكتور عواد عبد الحميد هو ثان طبيب مصري يتوفى بالكويت جراء مضاعفات فيروس كورونا
الدكتور عواد عبد الحميد هو ثان طبيب مصري يتوفى بالكويت جراء مضاعفات فيروس كورونا
14/8/2020

ولفظ الدكتور عواد عبد الحميد عواد (50 عاما)، الذي عمل اختصاصيا للأمراض الباطنية في دولة الكويت منذ ١٨ عاما، أنفاسه الأخيرة بعد صراع طويل مع كوفيد-19 ومضاعفاته.

وكان الطبيب المصري قد أصيب بالفيروس في شهر مايو أيار الماضي حيث كان يعمل في الصفوف الأمامية بمستشفى جابر للعزل والمخصص لعلاج حالات كوفيد-19. 

غير أن حالته تدهورت ومكث فترة طويلة بالعناية المركزة بالمستشفى، ثم تحسنت حالته قليلا وخرج من العناية المركزة ثم من المستشفى في وقت لاحق، إلا أن مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا عاودته مرة أخرى، لتصعد روحه الى بارئها بعد صراع طويل مع هذا المرض.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادرها أن الطبيب المصري كان قد تماثل للشفاء التام من الفيروس بعد دخوله للعناية المركزة في مستشفي جابر المخصص لعلاج مرضى كوفيد 19.

وأوضحت الصحيفة أنه شعر صباح اليوم بضيق في التنفس نُقل علي إثرها إلي مستشفى مبارك، إلا أن قضاء الله كان قد نفذ قبل وصوله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

وألمحت المصادر إلى أن أنه جارٍ أخذُ الفحوصات من جثمانه، لمعرفة سبب الوفاة ومدى إصابته مرة أخرى بالفيروس من عدمه.

الجدير بالذكر أن الدكتور عواد عبد الحميد هو ثاني طبيب مصري يتوفى بالكويت بسبب  مضاعفات فيروس كورونا حيث توفي قبل ثلاثة أشهر  الدكتور طارق حسين مخيمر الذي عمل استشاريا لأمراض الأنف والأذن والحنجرة في دولة الكويت منذ أكثر من 20 عاما.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وسائل إعلام
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