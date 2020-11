وضعوا علم "إسرائيل" وكتبوا بالعبرية.. إماراتيون يحتفون بالتطبيع

وكتب مغردون باللغة العبرية، مرحبين بشكل كبير بالخطوة "التاريخية" التي اتخذتها بلادهم، آملين أن تحذو الدول العربية حذو الإمارات، واعتبر معلّقون أن هذا الاتفاق يعد انتصارًا كبيرًا للدبلوماسية والسلام.

خطوة عظيمة وشجاعة تخطوها الإمارات اليوم نحو مستقبل تُراعي فيه مصلحة جميع الأجيال العربية القادمة ولا تنصاع لإتهامات الدهماء ومزايدات الديماغوجيين 🇦🇪🇮🇱 https://t.co/mRziVcmR3W — AHMAD (@ank188) August 13, 2020

في حين، نادى مغردون بوجوب اقتداء الدول العربية بالخطوة الإماراتية، والتي وصفوها بـ"الشجاعة"، وأنها تراعي مصلحة الأجيال العربية المقبلة.

لازم كل الدول اتسوي نفس ما سوتها #الامارات من اجل ودحر وهزيمة العدو الفلسطيني 🇮🇱♥️🇦🇪 #إسرائيل pic.twitter.com/sEsd205ezt — اسماعيل داود 🇦🇪 (@isduae) August 13, 2020

איחוד האמירויות היום דובר את השפה העברית 🇦🇪

إسرائيل اليوم تتحدث باللغة العربية 🇮🇱 אנו שמחים מאוד על הקשר האחווה הזה בין איחוד האמירויות לישראל, ונבקר אתכם בקרוב בישראל, ונזמין אתכם לבקר במדינתכם באיחוד האמירויות, מקום של שלום, סובלנות ואהבה.

🇦🇪❤️🇮🇱 pic.twitter.com/lZhjMkTxGi — منذر الشحي .. (@uae_4k) August 13, 2020

وقال مغردون إماراتيون إن الإمارات نفذت في النور ما يسعى إليه آخرون في الظلام، في تبرير واضح لموقف التطبيع مع إسرائيل.

قطع الطريق على الذين يعملون مع إسرائيل في الظلام كمحور الشر #إيران و #قطر و #تركيا وجماعة الاخوان

وحتى الحوثي يلعن ليل نهار وهو يتعاون مع إسرائيل بأذرع خفية#الإمارات على وضح النقا في النور الصافي تقود التعاون مع إسرائيل كنقلة نوعية

اللهم اكتب الخير #محمد_بن_زايد 🇮🇱🇦🇪♥️ pic.twitter.com/Eh3Ne9Y0K3 — اسماعيل داود 🇦🇪 (@isduae) August 13, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الخميس، أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل توصلتا إلى "اتفاق تاريخي" حول تطبيع العلاقات، ما يشكل "اختراقًا ضخمًا"، وفق تعبير ترمب.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

وكتب ترمب في تغريدة "انفراجة ضخمة اليوم! اتفاق تاريخي للسلام بين دولتين صديقتين عظيمتين لنا هما إسرائيل والإمارات".

وقال "قال الجميع إن هذا الأمر سيكون مستحيلا… بعد 49 عاما ستقوم إسرائيل والإمارات بتطبيع علاقاتهما الدبلوماسية بالكامل. ستتبادلان السفراء والبعثات الدبلوماسية ستبدآن تعاونا في شتى المجالات".

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

وقال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد على تويتر توصلنا لاتفاق سيوقف مزيدًا من الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وغرّد "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) نتنياهو، اتفقنا على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، واتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولًا إلى علاقات ثنائية".

في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 13, 2020

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إنه "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة".

وأضافت "وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق اليوم".

وأضافت الوكالة الإماراتية: "بدء علاقات مباشرة بين اثنتين من أكبر القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقات بين الشعوب".

ومن المقرر أن تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة؛ لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

وبإتمام هذا الاتفاق، ستكون الإمارات ثالث دولة عربية -وأول دولة خليجية- توقّع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

ويأتي إعلان اتفاق السلام بين تل أبيب وأبو ظبي، بعد تصريح نتنياهو ومسؤولين آخرين في أكثر من مناسبة، بوجود تقارب مع الإمارات، ودول عربية وإسلامية أخرى.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين إسرائيل والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.

