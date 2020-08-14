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وضعوا علم "إسرائيل" وكتبوا بالعبرية.. إماراتيون يحتفون بالتطبيع

الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بمباركة أمريكية
الإمارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بمباركة أمريكية
14/8/2020

وكتب مغردون باللغة العبرية، مرحبين بشكل كبير بالخطوة "التاريخية" التي اتخذتها بلادهم، آملين أن تحذو الدول العربية حذو الإمارات، واعتبر معلّقون أن هذا الاتفاق يعد انتصارًا كبيرًا للدبلوماسية والسلام.

في حين، نادى مغردون بوجوب اقتداء الدول العربية بالخطوة الإماراتية، والتي وصفوها بـ"الشجاعة"، وأنها تراعي مصلحة الأجيال العربية المقبلة.

وقال مغردون إماراتيون إن الإمارات نفذت في النور ما يسعى إليه آخرون في الظلام، في تبرير واضح لموقف التطبيع مع إسرائيل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الخميس، أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل توصلتا إلى "اتفاق تاريخي" حول تطبيع العلاقات، ما يشكل "اختراقًا ضخمًا"، وفق تعبير ترمب.

وكتب ترمب في تغريدة "انفراجة ضخمة اليوم! اتفاق تاريخي للسلام بين دولتين صديقتين عظيمتين لنا هما إسرائيل والإمارات".

وقال "قال الجميع إن هذا الأمر سيكون مستحيلا… بعد 49 عاما ستقوم إسرائيل والإمارات بتطبيع علاقاتهما الدبلوماسية بالكامل. ستتبادلان السفراء والبعثات الدبلوماسية ستبدآن تعاونا في شتى المجالات".

وقال ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد على تويتر توصلنا لاتفاق سيوقف مزيدًا من الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وغرّد "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) نتنياهو، اتفقنا على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، واتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولًا إلى علاقات ثنائية".

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إنه "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة".

وأضافت "وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق اليوم".

وأضافت الوكالة الإماراتية: "بدء علاقات مباشرة بين اثنتين من أكبر القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقات بين الشعوب".

ومن المقرر أن تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة؛ لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

وبإتمام هذا الاتفاق، ستكون الإمارات ثالث دولة عربية -وأول دولة خليجية- توقّع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

ويأتي إعلان اتفاق السلام بين تل أبيب وأبو ظبي، بعد تصريح نتنياهو ومسؤولين آخرين في أكثر من مناسبة، بوجود تقارب مع الإمارات، ودول عربية وإسلامية أخرى.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين إسرائيل والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.

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