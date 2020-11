نصر الله: تطبيع الإمارات خيانة للقدس وخدمة لترمب ونتنياهو‎ (فيديو)

وفي مؤتمر تلفزيوني بمناسبة الذكرى 14 للحرب بين "حزب الله" وإسرائيل في يوليو/تموز 2006، رأى نصر الله أن تطبيع الإمارات "عمل مُدان وخيانة للقدس".

وأضاف: "لم نتفاجأ بما قام به بعض الحكام في الإمارات، وهو مسار أوصل إلى هذه النتيجة، لكن يبدو أن الحاجة لإعلان الاتفاق هي أمريكية؛ لأن ترمب بحاجة لإنجاز خارجي قبل نهاية ولايته‎".

ودارت "حرب تموز" بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي في شهر يوليو/تموز 2006 واستمرت 34 يومًا، وانتهت في 14 من أغسطس/ آب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الخميس، أن الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل توصلتا إلى "اتفاق تاريخي" حول تطبيع العلاقات، ما يشكل "اختراقًا ضخمًا"، وفق تعبير ترمب.

وكتب ترمب في تغريدة "انفراجة ضخمة اليوم! اتفاق تاريخي للسلام بين دولتين صديقتين عظيمتين لنا هما إسرائيل والإمارات".

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

