نتنياهو يشكر السيسي وعُمان والبحرين لدعم اتفاق التطبيع مع الإمارات

وقال نتنياهو، في بيان: "أشكر الرئيس المصري السيسي والحكومتين العمانية والبحرينية على دعم اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات".

وأضاف أن الاتفاقية "توسع دائرة السلام وتعود بالفائدة على المنطقة بأسرها".

أشكر الرئيس المصري #السيسي @AlsisiOfficial والحكومتين العمانية والبحرينية على دعم اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات التي توسع دائرة السلام وتعود بالفائدة على المنطقة بأسرها. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 14, 2020

ومن جهة ثانية، كشف نتنياهو عن دور لعبه السفيران الإسرائيلي رون ديرمر، والإماراتي يوسف العتيبة، في الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق التطبيع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن نتنياهو "يشكر سفيرنا لدى واشنطن الذي عمل مع نظيره الإماراتي والبيت الأبيض ولعب دورا كبيرا في الجهود التي أدت إلى تحقيق اتفاقية السلام".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الخميس، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

وفي أعقاب إعلان ترمب عن الاتفاق، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضمّ، رغم أنّ بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

وكان الرئيس الأمريكي ترمب قد أعلن عن الاتفاق في تغريدة كتب فيها "إنه اختراق ضخم"، مشيدا "باتفاق سلام تاريخي بين صديقينا الكبيرين".

وبعد ذلك، أعلن ترمب أن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات سيتّم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع.

ومصر والأردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاقي سلام مع الدولة العبرية في 1979 و1994.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدة مقتضبة، أمس الخميس، أنه "يثمن" الاتفاق معتبرا أنه خطوة "من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".

تابعت بإهتمام و تقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الامريكية و دولة الامارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق علي ايقاف ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية ..١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 13, 2020

٢/٢ ..و اتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط كما أثمن جهود القائمين علي هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار و الاستقرار لمنطقتنا. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 13, 2020

ولم يرحب الأردن بالاتفاق ولم يرفضه، معتبرا أن مستقبله "سيكون مرتبطا بما ستقوم به إسرائيل" من أجل "تحقيق السلام العادل" عبر "إنهاء الاحتلال".