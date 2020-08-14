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نتنياهو يشكر السيسي وعُمان والبحرين لدعم اتفاق التطبيع مع الإمارات

السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء سابق بينهما في نيويورك
السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء سابق بينهما في نيويورك
14/8/2020

وقال نتنياهو، في بيان: "أشكر الرئيس المصري السيسي والحكومتين العمانية والبحرينية على دعم اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات".

وأضاف أن الاتفاقية "توسع دائرة السلام وتعود بالفائدة على المنطقة بأسرها".

ومن جهة ثانية، كشف نتنياهو عن دور لعبه السفيران الإسرائيلي رون ديرمر، والإماراتي يوسف العتيبة، في الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق التطبيع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن نتنياهو "يشكر سفيرنا لدى واشنطن الذي عمل مع نظيره الإماراتي والبيت الأبيض ولعب دورا كبيرا في الجهود التي أدت إلى تحقيق اتفاقية السلام".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الخميس، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

وفي أعقاب إعلان ترمب عن الاتفاق، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضمّ، رغم أنّ بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

وكان الرئيس الأمريكي ترمب قد أعلن عن الاتفاق في تغريدة كتب فيها "إنه اختراق ضخم"، مشيدا "باتفاق سلام تاريخي بين صديقينا الكبيرين".

وبعد ذلك، أعلن ترمب أن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات سيتّم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع.

ومصر والأردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاقي سلام مع الدولة العبرية في 1979 و1994.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدة مقتضبة، أمس الخميس، أنه "يثمن" الاتفاق معتبرا أنه خطوة "من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".

ولم يرحب الأردن بالاتفاق ولم يرفضه، معتبرا أن مستقبله "سيكون مرتبطا بما ستقوم به إسرائيل" من أجل "تحقيق السلام العادل" عبر "إنهاء الاحتلال".

وعبّرت البحرين في بيان عن "بالغ التهاني" للإمارات بهذه "الخطوة التاريخية" التي "ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة".

كما أعربت سلطنة عمان، الجمعة، عن تأييدها لقرار الإمارات بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وقال ناطق رسمي باسم الخارجية العمانية تأكيده "تأييد السلطنة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل".

وأعرب عن أمله في أن "يسهم ذلك القرار في تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط". بحسب ما نقلته وكالة الانباء العمانية.

وفي رام الله، وصفت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس الاتفاق بأنه "خيانة" ودعت إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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