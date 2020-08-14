مشهد مفجع.. انتشال جثة من سيارة أسفل مرفأ بيروت بعد 9 أيام من الانفجار(فيديو)

وأظهر المشهد لحظات من عملية الانتشال لجثمان داخل سيارة كانت قبالة مرفأ بيروت لحظة الانفجار، وبقيت 9 أيام أسفله في المياه بعد الكارثة.

وأوضح مصدر بالدفاع المدني لوسائل إعلام لبنانية أنه تم "العثور على جثة داخل سيارة من نوع نيسان على عمق 10 أمتار في البحر، وتم سحبها بواسطة رافعة، وعند إخراجها من المياه تم سحب الجثة من داخلها".

انتشال جثة داخل سيارة غرقت في #انفجار_مرفأ_بيروت pic.twitter.com/xrhuZQOxN8 — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) August 13, 2020

وتفاعل مغردون مع المقطع الذي وُصف بـ"الصعب"، بينما قال بعضهم إن ما يعيشه لبنان حاليا أشبه بـ "فيلم رعب طويل".

واتهموا الحكومة اللبنانية بالمسؤولية عن أرواح الضحايا داعين لتحقيق يتبعه محاكمة وعقاب للمسؤولين عن الفساد والانفجار.

اهم شي انو بعد ما في محقق عدلي. كل يلي اقترحتهم الوزيرة ماري كلود نجم غير مطابقين لمعايير هذه السلطة…#لبنان#لبنان_منكوب#لبنان_ينفجر https://t.co/Y1Bg0X3Coy — Hala Sacre (@halasacre) August 13, 2020

وكان انفجار هائل قد وقع في مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس/ آب الجاري نتيجة وجود مادة نترات الأمونيوم عالية التفجير في أحد مخازنه.

وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 170 شخصًا، وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، بينما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين ضاعت آثارهم خلال الحدث، حيث تتم إلى اليوم عمليات انتشال الجثامين بالإضافة إلى أشلاء عدد منهم.

هاي السيارة بدّها محقق مسيحي، وحكومة وحدة وطنية مع وزارة طاقة للتيار! #تفه https://t.co/wDdaLgb06c — Maestro 🇱🇧 (@OneMaestro1) August 13, 2020

متل عايشين فيلم رعب طويل https://t.co/dMp4Q0wHtu — Charbel Daoud (@charbeled) August 13, 2020

https://twitter.com/__Vll7U/status/1293887021447094273?ref_src=twsrc%5Etfw