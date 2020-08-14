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مشهد مفجع.. انتشال جثة من سيارة أسفل مرفأ بيروت بعد 9 أيام من الانفجار(فيديو)

لحظة انتشال السيارة من المياه وبداخلها الجثة
لحظة انتشال السيارة من المياه وبداخلها الجثة
14/8/2020

وأظهر المشهد لحظات من عملية الانتشال لجثمان داخل سيارة كانت قبالة مرفأ بيروت لحظة الانفجار، وبقيت 9 أيام أسفله في المياه بعد الكارثة.

 وأوضح مصدر بالدفاع المدني لوسائل إعلام لبنانية أنه تم "العثور على جثة داخل سيارة من نوع نيسان على عمق 10 أمتار في البحر، وتم سحبها بواسطة رافعة، وعند إخراجها من المياه تم سحب الجثة من داخلها".

وتفاعل مغردون مع المقطع الذي وُصف بـ"الصعب"، بينما قال بعضهم إن ما يعيشه لبنان حاليا أشبه بـ "فيلم رعب طويل".

واتهموا الحكومة اللبنانية بالمسؤولية عن أرواح الضحايا داعين لتحقيق يتبعه محاكمة وعقاب للمسؤولين عن الفساد والانفجار.

وكان انفجار هائل قد وقع في مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس/ آب الجاري نتيجة وجود مادة نترات الأمونيوم عالية التفجير في أحد مخازنه.

وأسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 170 شخصًا، وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، بينما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين ضاعت  آثارهم خلال الحدث، حيث تتم إلى اليوم عمليات انتشال الجثامين بالإضافة إلى أشلاء عدد منهم.

https://twitter.com/__Vll7U/status/1293887021447094273?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + وسائل إعلام لبنانية
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