محامي ترمب السابق يتعهد بكشف "هياكل الرئيس العظمية"

وكتب كوهين في مقدمة كتابه، وهي المقدمة التي نشرها على الإنترنت يوم الخميس "ترمب غشّ في الانتخابات بتواطؤ روسي كما ستكتشفون في هذه الصفحات لأن فعل أي شيء، وأعني أي شيء، من أجل ‘الفوز’ كان دائما نموذج عمله وأسلوب حياته".

ولم تكشف المقدمة الكتاب القادم بعنوان "خائن.. مذكرات" (ديسلويال.. إيه ميموار) والمؤلفة من 3700 كلمة عن أي جديد بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 ولم يتضح إن كان الكتاب سيفعل ذلك.

وخلص المحقق الخاص السابق روبرت مولر العام الماضي إلى أن روسيا شنت حملة كبيرة لمساعدة ترمب على الفوز في عام 2016.

ولم يجد مولر دليلا على وجود مؤامرة جنائية بين حملة ترمب وروسيا، لكنه قدم تفاصيل اتصالات مكثفة بين الحملة وعملاء روس.

Michael Cohen has released the cover and a 3,700-word foreword from his upcoming tell-all book, "Disloyal." https://t.co/ngYtc1nNsI

ترمب: كوهين جرذ

عمل كوهين من قرب مع ترمب لسنوات قبل أن ينقلب عليه وكان ذلك في شهادته أمام الكونغرس العام الماضي قبل مساءلة ترمب.

وقال كوهين إنه "يعرف مكان دفن الهياكل العظمية لترمب لأنه دفنها" في حين شكك المتحدث باسم البيت الأبيض بريان مورجينسترن في مصداقية كوهين.

ويقضي كوهين ((53 عاما حكما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التهرب الضريبي وتقديم بيانات كاذبة وارتكاب مخالفات تتعلق بتمويل الحملة.

وكان أحدث اتهام يتعلق بدفع مبالغ مالية لإسكات نساء يزعمن أن ترمب أقام معهن علاقات قبل انتخابات الرئاسة في 2016.

وانتقل كوهين من السجن إلى الإقامة الجبرية بالمنزل في مايو أيار خشية أن يلتقط عدوى كوفيد-19، لكنه أودع السجن مرة أخرى لفترة وجيزة الشهر الماضي.

وحكم قاض اتحادي الشهر الماضي بأن كوهين كان موضع انتقام لاعتزامه نشر الكتاب، وأمر بإخلاء سبيله مرة أخرى.



The day has finally arrived. I have waited a long time to share my truth. To read the foreword and pre-order my book DISLOYAL, visit https://t.co/Va4Rt0Zear

— Michael Cohen (@MichaelCohen212) August 13, 2020