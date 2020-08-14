البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

محامي ترمب السابق يتعهد بكشف "هياكل الرئيس العظمية"

مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس ترمب، في شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي-أرشيفية
مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس ترمب، في شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي-أرشيفية
14/8/2020

وكتب كوهين في مقدمة كتابه، وهي المقدمة التي نشرها على الإنترنت يوم الخميس "ترمب غشّ في الانتخابات بتواطؤ روسي كما ستكتشفون في هذه الصفحات لأن فعل أي شيء، وأعني أي شيء، من أجل ‘الفوز’ كان دائما نموذج عمله وأسلوب حياته".
ولم تكشف المقدمة الكتاب القادم بعنوان "خائن.. مذكرات" (ديسلويال.. إيه ميموار) والمؤلفة من 3700 كلمة عن أي جديد بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 ولم يتضح إن كان الكتاب سيفعل ذلك.
وخلص المحقق الخاص السابق روبرت مولر العام الماضي إلى أن روسيا شنت حملة كبيرة لمساعدة ترمب على الفوز في عام 2016.
ولم يجد مولر دليلا على وجود مؤامرة جنائية بين حملة ترمب وروسيا، لكنه قدم تفاصيل اتصالات مكثفة بين الحملة وعملاء روس.

 

ترمب: كوهين جرذ

عمل كوهين من قرب مع ترمب لسنوات قبل أن ينقلب عليه وكان ذلك في شهادته أمام الكونغرس العام الماضي قبل مساءلة ترمب.
وقال كوهين إنه "يعرف مكان دفن الهياكل العظمية لترمب لأنه دفنها" في حين شكك المتحدث باسم البيت الأبيض بريان مورجينسترن في مصداقية كوهين.

ويقضي كوهين ((53  عاما حكما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التهرب الضريبي وتقديم بيانات كاذبة وارتكاب مخالفات تتعلق بتمويل الحملة.
وكان أحدث اتهام يتعلق بدفع مبالغ مالية لإسكات نساء يزعمن أن ترمب أقام معهن علاقات قبل انتخابات الرئاسة في 2016.
وانتقل كوهين من السجن إلى الإقامة الجبرية بالمنزل في مايو أيار خشية أن يلتقط عدوى كوفيد-19، لكنه أودع السجن مرة أخرى لفترة وجيزة الشهر الماضي.
وحكم قاض اتحادي الشهر الماضي بأن كوهين كان موضع انتقام لاعتزامه نشر الكتاب، وأمر بإخلاء سبيله مرة أخرى.
 

وقال مورجينسترن "إنه يعترف بسهولة بالكذب بشكل روتيني ومع ذلك يتوقع من الناس أن يصدقوه الآن حتى يتمكن من جني الأموال من بيع الكتب".
وأوضح قائلا" ما يدعو للأسف أن وسائل الإعلام تستغل هذا الرجل الحزين والبائس لمهاجمة الرئيس ترمب".
ووصف ترمب كوهين بأنه "جرذ" وكاذب في حين قال كوهين إنه يواجه تهديدات متكررة بالقتل من أنصار ترمب.
ويقضي كوهين ((53  عاما حكما بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التهرب الضريبي وتقديم بيانات كاذبة وارتكاب مخالفات تتعلق بتمويل الحملة.
وكان أحدث اتهام يتعلق بدفع مبالغ مالية لإسكات نساء يزعمن أن ترمب أقام معهن علاقات قبل انتخابات الرئاسة في 2016.
وانتقل كوهين من السجن إلى الإقامة الجبرية بالمنزل في مايو أيار خشية أن يلتقط عدوى كوفيد-19، لكنه أودع السجن مجددا لفترة وجيزة الشهر الماضي.
وحكم قاض اتحادي الشهر الماضي بأن كوهين كان موضع انتقام لاعتزامه نشر الكتاب، وأمر بإخلاء سبيله مرة أخرى.
 

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)