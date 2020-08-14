عملية توقيف أمريكية مثيرة للنفط الإيراني في أعالي البحار(فيديو)

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صادرت 4 ناقلات محملة بنحو 1.1 مليون برميل من الوقود الإيراني.

وفي تصريحات لصحيفة (وول ستريت جورنال) ذكر المسؤولون أن البحرية الأمريكية صادرت 4 ناقلات نفط كانت في طريقها لفنزويلا خلال الأيام الماضية "دون استخدام القوة العسكرية."

وذكر المسؤولون أن السفن الأربع (لونا وباندي وبرينج وبيلا) تمت مصادرتها في أعالي البحار، وهي الآن في طريقها إلى هيوستن، بولاية تكساس.

ونقلت (أسوشيتد برس) عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم تهديد مالكي الناقلات وقباطنتها بالعقوبات كي يسلموا شحنات الوقود، وإن الوقود بات الآن ملكا للولايات المتحدة.

Statement released TODAY from @IMSC_Sentinel on the incident involving Iranian forces who boarded a tanker in the international waters of the Gulf of Oman near the Strait of Hormuz, Aug 12. DETAILS: ⬇️ https://t.co/xEXp5cxZnn pic.twitter.com/uMkvRh0de6 — U.S. Navy (@USNavy) August 13, 2020

توتر العلاقات

وجاءت الخطوة الأمريكية بعد حصول إدارة الرئيس دونالد ترمب، يوليو/تموز الماضي على أمر قضائي من محكمة فيدرالية بواشنطن، يسمح باحتجاز السفن التي تتحدى العقوبات الأمريكية على إيران.

كانت إيران تعتزم شحن البنزين إلى فنزويلا، وفرضت واشنطن عقوبات على البلدين لتعطيل صادرات النفط وحرمانهما من مصدر دخلهما الرئيسي.

وسبق أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أصحاب السفن المشاركة في تجارة النفط مع فنزويلا وإيران وعلى السفن نفسها.

وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة العام الماضي بعد سلسلة حوادث ذات صلة بالشحن في الخليج وبالقرب منه.

وفي يوليو تموز 2019، احتجزت إيران لفترة وجيزة ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في الخليج بعد أن احتجزت بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 بتهمة انتهاك العقوبات المفروضة على سوريا.

من ناحية أخرى نقلت وسائل إعلام إيرانية عن حساب سفير إيران بفنزويلا على تويتر أن الناقلات التي احتجزتها واشنطن ليست إيرانية، وقال الحساب إن الادعاء بوقف سفن إيرانية افتراء وحرب نفسية.

كانت فنزويلا أكدت أواخر مايو/أيار الماضي وصول أولى الناقلات الإيرانية التي تحمل وقودا، وتهدف إيران من هذه العملية إلى دعم حليفتها التي تعاني شحا في الوقود رغم أن لديها أكبر احتياطات مؤكدة من النفط الخام في العالم.