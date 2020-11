عملية توقيف أمريكية مثيرة للنفط الإيراني في أعالي البحار(فيديو)

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صادرت 4 ناقلات محملة بنحو 1.1 مليون برميل من الوقود الإيراني.

وفي تصريحات لصحيفة (وول ستريت جورنال) ذكر المسؤولون أن البحرية الأمريكية صادرت 4 ناقلات نفط كانت في طريقها لفنزويلا خلال الأيام الماضية "دون استخدام القوة العسكرية."

وذكر المسؤولون أن السفن الأربع (لونا وباندي وبرينج وبيلا) تمت مصادرتها في أعالي البحار، وهي الآن في طريقها إلى هيوستن، بولاية تكساس.

ونقلت (أسوشيتد برس) عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم تهديد مالكي الناقلات وقباطنتها بالعقوبات كي يسلموا شحنات الوقود، وإن الوقود بات الآن ملكا للولايات المتحدة.

