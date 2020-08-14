"صباح الخير للإمارات من أورشليم".. هيئة البث الإسرائيلية تبارك اتفاق التطبيع (فيديو)

وقال المذيع في بداية البث: "صباح الخير للإمارات العربية المتحدة، تحيات من أورشليم القدس إلى أبوظبي، نبارك على توقيع اتفاقية السلام التاريخية بين البلدين، نتمنى أن نزوركم ونامل زيارتكم لنا هنا".

وأضاف" نتمنى أن تسهم تلك الاتفاقية في بناء مستقبل أفضل لنا جميعا، مستقبل من التعاون والصداقة والسلام".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الخميس، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي" وهو الثالث من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية.

وفي أعقاب إعلان ترمب عن الاتفاق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضمّ، رغم أنّ بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 13, 2020

وأعلن ترمب أن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات سيتّم توقيعه في البيت الأبيض في غضون ثلاثة أسابيع.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحكومتين العمانية والبحرينية على دعمهم اتفاق تطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب.

وقال نتنياهو، في بيان: "أشكر الرئيس المصري السيسي والحكومتين العمانية والبحرينية على دعم اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات".

وأضاف أن الاتفاقية "توسع دائرة السلام وتعود بالفائدة على المنطقة بأسرها".

أشكر الرئيس المصري #السيسي @AlsisiOfficial والحكومتين العمانية والبحرينية على دعم اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات التي توسع دائرة السلام وتعود بالفائدة على المنطقة بأسرها. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 14, 2020

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدة مقتضبة، أمس الخميس، إنه "يثمن" الاتفاق معتبرا أنه خطوة "من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".

تابعت بإهتمام و تقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الامريكية و دولة الامارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق علي ايقاف ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية ..١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 13, 2020

ومن جهة ثانية، كشف نتنياهو عن دور لعبه السفيران الإسرائيلي رون ديرمر، والإماراتي يوسف العتيبة، في الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق التطبيع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن نتنياهو "يشكر سفيرنا لدى واشنطن الذي عمل مع نظيره الإماراتي والبيت الأبيض ولعب دورا كبيرا بالجهود التي أدت إلى تحقيق اتفاقية السلام".

ومصر والأردن هما الدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان وقعتا اتفاقي سلام مع الدولة العبرية في 1979 و1994.

ولم يرحب الأردن بالاتفاق ولم يرفضه، معتبرا أن مستقبله "سيكون مرتبطا بما ستقوم به إسرائيل" من أجل "تحقيق السلام العادل" عبر "إنهاء الاحتلال".