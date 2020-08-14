شاهد: الشرطة الإسرائيلية تحاول إنقاذ صور ابن زايد في الأقصى

وتجمع فلسطينيون اليوم في المسجد الأقصى قبل صلاة الجمعة وبعدها للتظاهر تنديدا بالاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن التوصل إليه بين الإمارات وإسرائيل، واصفا إياه بـ"التاريخي".

ورفع المتظاهرون صورا لابن زايد مكتوب عليها "خائن" وأضرموا فيها النار ووطأوا بالأقدام.

وأظهرت لقطات تلفزيونية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وهي تهرول تجاه المتظاهرين وتنتشل من أيديهم صورا لابن زاد ولافتات منددة بالتطبيع الإسرائيلي الإماراتي وأعلام الإمارات.

من ناحية أخرى، أحرق فلسطينيون، ظهر الجمعة، صورا لابن زايد، خلال مظاهرات في الضفة الغربية، تنديدا باتفاق التطبيع مع إسرائيل.

وخرج مئات الفلسطينيين في مظاهرات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية تنديدا باتفاق الإمارات لتطبيع علاقاتها رسميا مع إسرائيل.

وفي بلدة يطا بمحافظة الخليل (جنوب) أحرق مجموعة من الملثمين علم الإمارات، خلال وقفة منددة بالاتفاق خرجت وسط المدينة.

وفي مدينة نابلس (شمال)، ندد المئات بالاتفاق، خلال مظاهرة خرجت عقب صلاة الجمعة، في ميدان "الشهداء" وسط المدينة.

كما داس شبان شاركوا بالمظاهرة، صور للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبو ظبي، قبل حرقها.

وحمل المتظاهرون لافتات تحمل عبارات منددة بالاتفاق، بينها "من فلسطين إلى محمد بن زايد.. الطريق إلى القدس معبدة بدماء شهدائنا وليس بنزوة الخائنين".

أما في بلدة حارس بمحافظة سلفيت (شمال)، فقد رفع محتجون فلسطينيون، صورا لولي عهد الإمارات محمد بن زايد، بعد وشمها بعلامة "إكس". وهتفوا بشعارات منددة بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وفي أعقاب إعلان ترمب عن الاتفاق، أكد نتنياهو أن حكومته متمسكة بمخطط الضمّ، رغم أنّ بيانا مشتركا صدر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات، أشار إلى أن تل أبيب "ستتوقف عن خطة ضم أراض فلسطينية".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي". بينما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".