سناتور وصفه بالخدعة.. الكونغرس الأمريكي يتفاعل مع قرار التطبيع

وعلق السناتور الأمريكي "كيفين كرامر" إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة يُشكل إنجازاً دبلوماسياً تاريخياً في السعي لتطبيق السلام في الشرق الأوسط

وأضاف، أن الاتفاق يفرض "المزيد من الضغوط على إيران التي تبذل جهودها لتدمير إسرائيل وزعزعة إستقرار المنطقة الذي لن يُكتب له النجاح".

We won’t be fooled by another Trump/Netanyahu deal. We won't celebrate Netanyahu for not stealing land he already controls in exchange for a sweetheart business deal. The heart of the issue has never been planned, formal annexation, but ongoing, devastating apartheid. — Rashida Tlaib (@RashidaTlaib) August 13, 2020

وهاجمت عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طُليب قرار التطبيع برعاية ترمب قائلة "لن ننخدع بصفقة أخرى بين ترمب ونتنياهو ولن نحتفي بنتنياهو لأنه يسرق الأرض التي يُسيطر عليها بالفعل مقابل صفقة تجارية على هواه، جوهر القضية لم يُخطط له، ضم رسمي لكن فصل عنصري مدمر ومستمر"

وقالت "لابد أن نُركز على التضامن بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذين يُناضلون من أجل إنهاء نظام الفصل العنصري، علينا أن نقف مع الشعب، لذا فإن إتفاق نتنياهو/ترمب لن يُخفف من معاناة الفلسطينين بل يزيدها.

The Israeli-UAE peace deal brokered by @realDonaldTrump is an historic step towards peace and stability in the Middle East. By normalizing relations between the two nations, President Trump and @SecPompeo have empowered the region to reach new levels of safety and prosperity. https://t.co/YqBqHPRaP3 — Rep. Guy Reschenthaler (@GReschenthaler) August 13, 2020

واعترض النائب بالكونغرس الأمريكي "مارك بوكان" على تسميته بالإتفاق التاريخي قائلاً "إن تأخير الضم ليس تاريخياً فهذه الصفقة مجرد خدعة".

وقال" لا يزال الضم الإسرائيلي الأُحادي الجانب للضفة الغربية يُمثل إنتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين، وإذا مضت قدماً في الضم، فعلى الكونغرس الأمريكي إعادة النظر في التمويل الأمريكي لإسرائيل"

For the first time in a quarter of a century, the U.S. led in negotiating a Middle East peace deal. President Trump continues to deliver on his promises by ending the failed “lead from behind” strategy from Obama/Biden and replacing it with strong, American leadership. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 — Kevin McCarthy (@GOPLeader) August 13, 2020

اتفاق إسرائيل والإمارات

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، اتفقا على تطبيع كامل للعلاقات بينهما.

وقال ترمب إن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات "اتفاق سلام تاريخي" وأضاف أن مراسم اتفاق التطبيع ستوقع في البيت الأبيض خلال أسابيع قليلة.

وقال البيت الأبيض أن مسؤولين من الإمارات وإسرائيل سيلتقون في الأسابيع المقبلة لتوقيع الاتفاق، وأضاف أن اتفاق التطبيع سيشمل قضايا أمنية واستثمارات وتبادل سفارات والسياحة والتكنولوجيا وقضايا أخرى.