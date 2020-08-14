البث الحي
سياسة

رئيس وزراء اليونان السابق: الاتفاقية البحرية مع مصر "مصدر خطر"

رئيس الوزراء اليوناني السابق أليكسيس تسيبراس
رئيس الوزراء اليوناني السابق أليكسيس تسيبراس
14/8/2020

وذكر تسيبراس -وهو زعيم حزب "سيريزا" اليساري- في مقالة بصحيفة "أفسين"، أن "تركيا شرعت في تكوين قوة بحرية كبرى لها بالمنطقة عبر تلقيها دعمًا أمريكيًا بشأن ليبيا، مستغلة ضعف الاتحاد الأوربي" حسب رأيه.

وأضاف أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حوّل آيا صوفيا إلى مسجد، في طريقه نحو اعتلاء زعامة الحركة الإسلامية في العالم".

وعن اتفاقية بلاده مع إيطاليا بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، قال تسيبراس إنها "ليست سيئة".

لكنه استدرك في حديثه عن اتفاقية مماثلة مع مصر: "بخصوص الاتفاقية مع مصر، فإن خطوات اليونان تشكل خطرًا، ويتطلب حل ذلك استراتيجيات دبلوماسية ودفاعية وطنية"، من دون أن يذكر طبيعة هذه الخطوات ولا نوع الخطر.

ووقّعت اليونان وإيطاليا، في 9 من يونيو/ حزيران، اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، أعقبتها اتفاقية لأثينا مع مصر في 6 من أغسطس/ آب الحالي لتحديد الصلاحية البحرية.

فيما أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها للاتفاقية اليونانية المصرية، وأكدت أن "ما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة إلى تركيا".

اقرأ أيضًا:

مصر واليونان توقعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما.. وتركيا ترد (فيديو)

دعوا الجيش للتدخل.. معارضون مصريون: اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان "باطلة"

شاهد| خبير طاقة: مصر تنازلت لليونان على شريط مائي يساوي ضعف الدلتا

ردا على مصر واليونان.. تركيا: سنحمي مصالحنا شرقي المتوسط إلى الأبد

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

ما هي الدول المعنية بتداعيات الحرب في إثيوبيا؟

إثيوبيون فروا من القتال الدائر في منطقة تيغراي يستعدون لعبور نهر سيتيت على الحدود السودانية الإثيوبية (رويترز)

السلطة الفلسطينية تستأنف التنسيق الأمني مع إسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن (رويترز)

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)