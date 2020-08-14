رئيس وزراء اليونان السابق: الاتفاقية البحرية مع مصر "مصدر خطر"

وذكر تسيبراس -وهو زعيم حزب "سيريزا" اليساري- في مقالة بصحيفة "أفسين"، أن "تركيا شرعت في تكوين قوة بحرية كبرى لها بالمنطقة عبر تلقيها دعمًا أمريكيًا بشأن ليبيا، مستغلة ضعف الاتحاد الأوربي" حسب رأيه.

وأضاف أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي حوّل آيا صوفيا إلى مسجد، في طريقه نحو اعتلاء زعامة الحركة الإسلامية في العالم".

وعن اتفاقية بلاده مع إيطاليا بخصوص ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، قال تسيبراس إنها "ليست سيئة".

لكنه استدرك في حديثه عن اتفاقية مماثلة مع مصر: "بخصوص الاتفاقية مع مصر، فإن خطوات اليونان تشكل خطرًا، ويتطلب حل ذلك استراتيجيات دبلوماسية ودفاعية وطنية"، من دون أن يذكر طبيعة هذه الخطوات ولا نوع الخطر.

ووقّعت اليونان وإيطاليا، في 9 من يونيو/ حزيران، اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، أعقبتها اتفاقية لأثينا مع مصر في 6 من أغسطس/ آب الحالي لتحديد الصلاحية البحرية.

فيما أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها للاتفاقية اليونانية المصرية، وأكدت أن "ما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة إلى تركيا".

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