حريق هائل في محال تجارية بالعاصمة السعودية (فيديو)

وأظهرت مقاطع فيديو، بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد النيران بارتفاع عالٍ وأدخنة كثيفة من موقع الحريق.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي -عبر حسابها الرسمي في تويتر- أن فرقها عملت على إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة من دون حدوث إصابات، ونشرت صورًا من موقع الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم الدفاع المدني المقدم محمد الحمادي قوله إن أعمال إخماد الحريق لا تزال مستمرة من دون وقوع إصابات، مؤكدًا أن طبيعة المواد المحترقة تسببت في كثافة عالية للأدخنة في الموقع.

أخمد مدني #الرياض ظهر اليوم الجمعة حريق اندلع في محلات للخيام و بيوت الشعر بحي الجنادرية ، وعملت الفرق على إخماد الحريق و منع امتداده الى المواقع المجاورة دون حدوث إصابات ولله الحمد . pic.twitter.com/gPOcdSLvlT — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 14, 2020

وفي تصريح لقناة الإخبارية السعودية، ذكر الحمادي، أنه لا يمكن التنبؤ بأسباب الحريق، إلا بعد الانتهاء من معاينة الموقع.

وأشار الحمادي إلى أنه عادة في مثل هذه الأوضاع يكون السبب زيادة في الأحمال الكهربائية أو مخزون بعض المواد المخالفة لمعايير الدفاع المدني.

📌 حريق في وادي بحي العريجاء مخرج 30 في #الرياض والدفاع المدني يتواجد ظهر الجمعة 14 اغسطس pic.twitter.com/9Ov3dvCLn2 — كل شي عن الرياض (@all_alriyadh) August 14, 2020

الدفاع المدني بمدينة الرياض يباشر حادث حريق اندلع في محلات للخيام و بيوت الشعر بحي الجنادرية،حيث عملت فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق و منع امتداده الى المواقع المجاوره ولازالت اعمال الاخماد مستمره دون حدوث إصابات حتى الان. . . pic.twitter.com/ZJQYIYv9RC — أخبار الوطن (@AlwatanNews24) August 14, 2020

وفي عام 2014، أصيب 12 شخصا بينهم 5 عسكريين في حريق نشب بأحد الأجنحة في مهرجان الجنادرية الثقافي التراثي، بسبب ماس كهربائي، حسب وكالة الأنباء السعودية.

ويقام سنويا في حي الجنادرية مهرجانا ثقافيا تراثيا منذ عام 1986، ويجذب العديد من الزوار داخل وخارج المملكة، وكان يقام تحت إشراف الحرس الوطني السعودي.

وكانت وزارة الثقافة السعودية، قد حددت سابقًا شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدًا لإقامة أول دورة من مهرجان الجنادرية تتولى إدارتها الوزارة، إلا أنها أعلنت تأجيلها إلى 2021، بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) بالمملكة، حسب إعلام محلي.

وأصاب فيروس كورونا المستجد 295 ألفًا و903 أشخاص، قضى منهم متأثرًا بإصابته 3 آلاف و338 مصابًا، بينما تعافى 262 ألفًا و959 شخصًا، حتى الآن.

وعالميًّا، أصاب الفيروس التاجي 21 مليونًا و206 آلاف و883 شخصًا، وأودى بحياة 759 ألفًا و824 مصابًا، في حين تعافت 14 مليونًا و29 ألفًا و684 حالة، حتى اللحظة.