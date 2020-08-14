بعد شهرة عالمية لتقليدها ترمب على تيك توك.. نتفليكس تتعاقد مع فنانة كوميدية

وسيتناول برنامج (سارة كوبر: إيفريثينج إيز فاين) "سارة كوبر: كل شيء على ما يرام" قضايا السياسة والأعراق والجنسين "وغيرها من الموضوعات الخفيفة" حسبما قالت نتفليكس في بيان. ومن المقرر عرض البرنامج خلال الخريف وسيظهر من خلال ضيوف يشاركون في مقابلات وفقرات.

وذاع صيت كوبر (42 عاما) في أبريل/نيسان عندما بدأت في نشر مقاطع فيديو على تيك توك تظهر فيها وهي تحرك شفتيها بالتزامن مع تصريحات يدلي بها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بصوته.

وفي أحد هذه المقاطع، تناولت كوبر تصريحات قوبلت بانتقادات واسعة النطاق وقال فيها ترمب إن الأشعة فوق البنفسجية والمطهرات قد تستطيع مكافحة فيروس كورونا المستجد. وتجاوز عدد مشاهدات هذا المقطع على تيك توك 22 مليون مرة.

وبدأت كوبر مسيرتها بأداء فقرات كوميدية أثناء عملها في شركات مثل غوغل وياهو ولها كتابان كما استضافها البرنامج الحواري الشهير (جيمي كيميل لايف) يوم الثلاثاء.