أردوغان يهدد: سنرد إذا هاجمت اليونان سفنا في شرق المتوسط

وحذر أردوغان اليونان من أن تركيا سترد على أي هجوم على سفينة المسح "أوروتش رئيس" في شرق البحر المتوسط في خلاف متصاعد بين البلدين الشريكين في حلف شمال الأطلسي على حقوق التنقيب عن الغاز والنفط في المنطقة.

وثمة نزاع متصاعد بين تركيا واليونان بشأن مطالبهما المتداخلة بالسيادة على موارد النفط والغاز في المنطقة وتفاقمت التوترات بعد أن وقعت اليونان ومصر اتفاقا ترسيم الحدود البحرية بينهما مستهدفة إلغاء اتفاق وقعته تركيا وحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا في طرابلس.

ودشنت تركيا عمليات تنقيب في البحر المتوسط يوم الإثنين.

وحذر أردوغان أمس الخميس من "ثمن باهظ" إذا تعرضت السفينة "أوروتش رئيس" للهجوم ولمح إلى أن تركيا تحركت بالفعل بناء على هذا التحذير.

وقال أردوغان للصحفيين بعد صلاة الجمعة في إسطنبول إن إحدى السفن الحربية التي رافقت أوروتش رئيس، وهي سفينة كمال رئيس "ردت الرد اللازم" على هجوم شنته السفن اليونانية أمس الخميس. وأضاف "إذا استمر هذا فسوف يتلقون الرد بالمثل".

تحذير لفرنسا

هذا و قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الجمعة إنه يتعين على فرنسا الكف عن اتخاذ خطوات من شأنها تصعيد التوتر في شرق البحر المتوسط.

وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السويسري في برن إن سويسرا عرضت التوسط لحل الخلاف ووافقت تركيا من حيث المبدأ.

وأضاف أنه سيتم الرد على اليونان إذا تحرشت بسفينة المسح التركية أوروتش رئيس التي تعمل في المنطقة.

وذكرت مصادر دفاعية أن الجيش الفرنسي أجرى تدريبات مع القوات اليونانية في المنطقة أمس الخميس.