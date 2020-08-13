مصر.. 6 قتلى في مشاجرة بالفيوم وفيديو صادم لغرق معدّية بالبحيرة

وأسفر الحادث عن غرق عدد من الناس، لكن قوات الإنقاذ النهري نجحت بإنقاذ 3 ركاب وسيارتين حتى الآن، وجارى تمشيط الترعة والبحث عن الضحايا، وفق وسائل إعلام محلية.

وانتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو لأهالي قرية دميشلي بالبحيرة وهم يبحثون عن مفقودين بعد غرق المعدية في محاولة لإنقاذهم.

وتجمع أهالي غرقى معدية بالرياح البحيري على ضفتى ترعة الرياح انتظارا لخروج جثامين الضحايا، بينما تجمع أهالي القرية بمحيط المعدية الغارقة.

وقال شاهد عيان، إن هناك نحو ٧ أشخاص مفقودين في الحادث استقلوا المعدية لدى عودتهم من فرح.

وفي محافظة الفيوم، شهدت قرية "العجمين" التابعة لمركز أبشواى ليلة دامية الثلاثاء انتهت بمقتل 6 أشخاص وإصابة 35 آخرين في مشاجرة بسبب خلاف على حد فاصل بالأراضي الزراعية بين أبناء عمومة ينتمون إلى عائلة واحدة.

وأكدت التحريات أن طرفي المشاجرة بلغ عددهم قرابة 45 شخصا وأنهم تبادلوا إطلاق الرصاص والتعدي على بعضهم البعض بالضرب بالأسلحة البيضاء والعصي لمدة 3 ساعات انتهت بكارثة قتل وإصابة 41 شخصا من طرفي المشاجرة.

وبدأت الواقعة بمشادة كلامية نشبت بين شقيقين وأبناء عمومتهما بسبب خلافات على الحدود الفاصلة لأراضي زراعية، تطورت إلى تشابك بالأيدي، ثم استعان كلا الطرفين بأشقائهم وأبنائهم وتم تبادل إطلاق الرصاص واستخدام الأسلحة البيضاء والشوم وحدث كر وفر لمدة 3 ساعات حتى انتهت المشاجرة بمقتل 6 أشخاص بينهم شقيقان، وإصابة 35 آخرين.

وتمكنت القوات الأمن من السيطرة على طرفي المشاجرة وتحفظت على عدد من المصابين لمناقشتهم حول ملابسات الواقعة، وتبين أن الإصابات طلقات نارية وجروح وكدمات.

وتم نقل المتوفين الستة إلى المشرحة لعرضهم على الطب الشرعي وتشريحهم لبيان أسباب الوفاة.

وانتشرت قوات الأمن في القرية وأمام منازل طرفي المشاجرة لمتابعة الحالة الأمنية ومنع تجديد الاشتباكات مرة أخرى.