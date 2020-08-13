مصر.. وفاة القيادي بجماعة الإخوان عصام العريان داخل سجن العقرب

وكان العريان (66 عاما)، قد اشتكى في جلسات محاكمة سابقة من منعه من العلاج وتعرضه للإهمال الطبي.

كما قال القيادي الراحل في تصريحات سابقة إنه أصيب بفيروس الكبد الوبائي (سي)، داخل السجن وإن الأمن الوطني اعترض على علاجه.

القيادي بجماعة #الإخوان_المسلمين عصام العريان: أصبت بفيروس C داخل السجن والأمن الوطني يعترض على علاجي pic.twitter.com/5EArvnuRoy — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 30, 2018

وقال محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود، في تصريحات لصحف محلية، إنه تلقى صباح اليوم اتصالا من إدارة مصلحة السجون بوزارة الداخلية تبلغه بوفاة الدكتور العريان داخل محبسه.

ووفقا لعبد المقصود فإنه وأسرة العريان لم يتمكنا من رؤيته منذ نحو ستة أشهر، بعدما عطلت السلطات الزيارات للسجون بدعوى إجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.

وعصام العريان هو طبيب وسياسي وأحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر.

وكان العريان قد اعتقل بعد انقلاب عام 2013 الذي قاده وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي وأطاح بالرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر.

وحوكم عصام العريان في قضايا عديدة من بينها اقتحام الحدود الشرقية والتخريب وارتكاب أعمال عنف، وصدرت بحقه أحكام كثيرة بينها المؤبد يوم 30 أغسطس/آب 2014 في القضية المعروفة باسم مسجد الاستقامة.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة في 16 مايو/أيار 2015 أوراقه إلى المفتي في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع حماس، وقضت في اليوم نفسه بإعدامه في القضية الأولى وبالسجن المؤبد في القضية الثانية.

وفور إعلان نبأ وفاته، نعى حقوقيون وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، القيادي الراحل متهمين السلطات المصرية بالقتل عن طريق الإهمال الصحي للمعتقلين داخل السجون.

وطالب المغردون الغاضبون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين والتوقف عن ممارسات القتل البطيء داخل المعتقلات المصرية، مؤكدين أن ما يحدث ما هو إلا تصفية لقيادات المعارضة في مصر.

وتأتي وفاة العريان وسط تحذيرات حقوقية عديدة مصرية ودولية من تفشي فيروس كورونا داخل السجون المصرية، مما يزيد من معاناة المعتقلين ومآسيهم ويهدد بالقضاء على كثير منهم لاسيما وأنهم يعيشون بالأساس ظروف احتجاز غير آدمية.

إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم ارحم عبدك #عصام_العريان

وانتقم اللهم ممن تعمد وتسبب وأهمل وقتل، ولا تمكنه من أحدٍ بعده يارب العالمين، واجعل الدائرة تدور عليه وأعوانه من الظالمين، ولا تمتنا قبل أن تشفي فيهم صدورنا أجمعين، اللهم آميييين — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) August 13, 2020

وفاه د. #عصام_العريان، السياسي والبرلماني المصري المعتقل منذ

اكتوبر 2013، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد طيلة فترة إعتقاله علي ذمة قضايا سياسية👇 هنا منذ عامين تحدث الدكتور عصام عما يتم ضدة وضد المعتقلين في سجن العقرب من جريمة منع من الادوية بعد إصابته بفيروس c داخل السجن. pic.twitter.com/z1V4Anc9Tr — Ahmed Mefreh (@AhmedMefreh9) August 13, 2020

قتلوه الأوغاد

إستشهاد الدكتور النابه

عصام العريان في محبسه#عصام_العريان pic.twitter.com/818RA7F5Br — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) August 13, 2020

في ذكرى #مذبحة_رابعة يترجل مزيد من الشهداء

اللهم اتخذ عبدك عصام العريان عندك في الشهداء

المزيد من الشهداء = المزيد من اللعنات على كل من قتل و أمر و رضي و أيد وَمَنْ يَقْتل مؤْمنا متعمِّدًا فجزَاؤه جَهنّمُ خالدا فيها وغَضِبَ اللَّه عليهِ ولعنه وأَعد له عَذَابًا عَظِيمًا pic.twitter.com/kduXDCugsc — Fadel Soliman (@FadelSoliman) August 13, 2020

انباء عن وفاه الدكتور عصام العريان في محبسه.هذا الرجل كان صديقي.اختلفت معه واتفقت .اشهد له بالاستقامه والشجاعه . وادعوا الله ان يبدله دار خير من داره واهل خير من اهله.وان يجمعنا واياه علي خير "اخوانا علي سرر متقابلين".وقد نزع الله من صدورنا الغل ..انا لله وانا اليه راجعون . — Negad El Borai (@negadelborai) August 13, 2020

خبر وفاة الدكتور #عصام_العريان في سجنه خبر مفجع بالفعل ، هناك في مصر من يصرون على أخذ الوطن لطريق أكثر إظلاما وخطورة ، هناك في مصر من لا يتعلمون ولا يبدو أنهم مؤهلون للتعلم ، من دروس الماضي .

رحم الله عصام العريان ، ونور قبره ، خالص العزاء لأهله ومحبيه ، وإنا لله وإنا إليه راجعون — جمال سلطان (@GamalSultan1) August 13, 2020

#عصام_العريان سياسة القتل البطئ في مصر

pic.twitter.com/pH6qqnGbA6 — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) August 13, 2020