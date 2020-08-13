فرنسا تنشر طائرتين وسفينة حربية وأردوغان يحذر من تجاهل حقوق تركيا

وقال أردوغان في كلمة اليوم الخميس، خلال اجتماع موسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في العاصمة أنقرة، أن بلاده لا تطمع في حقوق أحد ولن تسمح لأي دولة بنهب حقوقها.

وأوضح الرئيس التركي، أنه سيتحاور مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس المجلس الأوربي شارل ميشال لتهدئة التوتر في شرق المتوسط.

وأكد أردوغان أن الحل في شرق المتوسط يمر عبر الحوار والمفاوضات وبيّن، أن ذلك يأتي عبر الحوار والتفاوض والتصرف السليم لإيجاد صيغة ترضي كل الأطراف.

تدريبات عسكرية- فرنسية يونانية

من ناحية أخرى، أجرى الجيش الفرنسي تدريبات مع قوات يونانية قبالة جزيرة كريت الجنوبية اليوم الخميس، مع استمرار التوتر مع تركيا بشأن التنقيب في مياه متنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وأفادت وزارة الجيوش الفرنسية بأنها نشرت بشكل مؤقت مقاتلتين من نوع رافال وسفينتين عسكريتين شرق المتوسط، على خلفية التوتر المتصاعد بين اليونان وتركيا بسبب خلاف حول التنقيب عن الغاز.

وشددت الوزارة على أن "هذا الوجود العسكري يهدف إلى تعزيز التقييم المستقل للوضع وتأكيد التزام فرنسا حرية الحركة وسلامة الملاحة البحرية في البحر المتوسط واحترام القانون الدولي".

وقالت مصادر عسكرية يونانية إن الفرقاطة والطائرتين وصلتا كريت في وقت سابق اليوم الخميس ونفذت مناورات مشتركة مع قوات يونانية.

سفن فرنسية ويونانية خلال مناورة عسكرية -13 أغسطس

وتصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة، العضوين في حلف شمال الأطلسي، في الأيام القليلة الماضية بسبب خلافات على السيادة على موارد النفط والغاز في شرق المتوسط.

كان الرئيس الفرنسي، أعلن الأربعاء، تعزيز الوجود العسكري الفرنسي موقتا في شرق البحر المتوسط خلال الأيام المقبلة، داعيا اليونان وتركيا الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي، إلى التنسيق بشكل أكبر لتخفيف التوتر.

وساهم اكتشاف حقول غاز ضخمة في السنوات الماضية في شرق المتوسط في تأجيج طموحات الدول المطلة كاليونان وقبرص وتركيا ومصر وإسرائيل.

وتصاعد التوتر يوم الإثنين مع إرسال أنقرة سفينة "عروج ريس" للمسح الزلزالي ترافقها سفن حربية قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية في شرق المتوسط.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن أثينا لا تسعى الى التصعيد، لكنه أكد أنه "سيتم الرد على أي استفزاز".