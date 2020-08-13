دهس أما وابنتها ثم تحدى الشرطة فاصطدم بـ 5 سيارات (فيديو)

وبحسب ما تناقله ناشطون وصفحات إخبارية محلية، فإن سائق السيارة قام بدهس امرأة وابنتها، مؤكّدين أن أفراد الشرطة لم يتمكنوا من إخراج السائق من السيارة.

و نقلت شبكة "شام إف إم" عن مراسلها، قوله "إن فرع مرور اللاذقية، قام بضبط سيارة من نوع مرسيدس نمرتها لبنانية قامت بدهس امرأة وابنتها".

وأضاف "قام سائقها بالاصطدام بعدّة سيارات بشارع 8 آذار ودراجات تابعة لفرع المرور أثناء هروبه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه بعد مطاردته".

وقالت شبكة أخبار اللاذقية إن السائق كان يقود سيارة مرسيدس بأرقام لبنانية وصدم امرأة وابنتها في شارع 8 آذار، ثم حاول الفرار وخلال ذلك قام السائق بصدم 5 سيارات مركونة في المكان بالإضافة لصدمه 3 دراجات تابعة لفرع المرور.

وأضافت "بعدها تم إلقاء القبض عليه من قبل أفراد فرع المرور وسيتم تحويله الى القضاء لينال جزاء فعلته".