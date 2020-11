حماس: تطبيع الإمارات مع الاحتلال "طعنة غادرة لتضحيات شعبنا"

وقال الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، في تصريح لوكالة الأناضول: "تمثل الاتفاقية تجاهلًا لمعاناة شعبنا الفلسطيني، وتطورًا خطيرًا في وتيرة التطبيع".

وشدّد أن "الاتفاقية لن تمنح أي شرعية للاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية"، لافتًا إلى أن "استمرار التطبيع بهذه الوتيرة يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وتابع القانوع: "سيبقى الاحتلال الصهيوني العدو الرئيس لشعبنا ولأمتنا، وسنواصل حشد كل طاقات شعبنا وأمتنا لعزله وطرده عن أرضنا".

وفي السياق، وصفت "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، الخميس، تطبيع الإمارات مع إسرائيل بأنه "استسلام وخنوع".

وقال الناطق باسم الحركة، داود شهاب: "التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي هو استسلام وخنوع، ولن يغير من حقائق الصراع شيئًا، بل سيجعل الاحتلال أكثر إرهابًا".

وأضاف: "نشجب وندين بشدة هذا الاتفاق، الذي أعلِن عنه بين الإمارات وإسرائيل، ونعتبره شرعنةً للاحتلال وإنقاذا لحكومته من مأزقها وأزماتها"، لافتًا إلى أن "هذا الاتفاق خروج عن الإجماع القومي وثوابت الأمة".

وأعلن الفلسطينيون رفضهم لتطبيع العلاقات رسميًّا بين إسرائيل والإمارات، ولم يصدر رد رسمي من القيادة الفلسطينية، حيال الأمر، لكن قادة كبار في منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة التحرير الوطني "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، أعلنوا رفضهم للاتفاق.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن إسرائيل "تلقت جائزة من الإمارات عبر تطبيع العلاقات معها من خلال مفاوضات سرية".

وتعقيبًا على الاتفاق، قالت عشراوي على حسابها في تويتر "تمت مكافأة إسرائيل على عدم التصريح علانية بما كانت تفعله بفلسطين بشكل غير قانوني ومستمر منذ بداية الاحتلال، وكشفت الإمارات عن تعاملاتها السرية من خلال التطبيع مع إسرائيل"، وأضافت مخاطبة بن زايد "من فضلك لا تفعل لنا معروفًا، نحن لسنا ورقة تين لأحد".

May you never experience the agony of having your country stolen; may you never feel the pain of living in captivity under occupation; may you never witness the demolition of your home or murder of your loved ones. May you never be sold out by your "friends." https://t.co/CBaNl1QQqx

— Hanan Ashrawi (@DrHananAshrawi) August 13, 2020