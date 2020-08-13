حماس: تطبيع الإمارات مع الاحتلال "طعنة غادرة لتضحيات شعبنا"

وقال الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، في تصريح لوكالة الأناضول: "تمثل الاتفاقية تجاهلًا لمعاناة شعبنا الفلسطيني، وتطورًا خطيرًا في وتيرة التطبيع".

وشدّد أن "الاتفاقية لن تمنح أي شرعية للاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينية"، لافتًا إلى أن "استمرار التطبيع بهذه الوتيرة يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني".

وتابع القانوع: "سيبقى الاحتلال الصهيوني العدو الرئيس لشعبنا ولأمتنا، وسنواصل حشد كل طاقات شعبنا وأمتنا لعزله وطرده عن أرضنا".

وفي السياق، وصفت "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، الخميس، تطبيع الإمارات مع إسرائيل بأنه "استسلام وخنوع".

وقال الناطق باسم الحركة، داود شهاب: "التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي هو استسلام وخنوع، ولن يغير من حقائق الصراع شيئًا، بل سيجعل الاحتلال أكثر إرهابًا".

وأضاف: "نشجب وندين بشدة هذا الاتفاق، الذي أعلِن عنه بين الإمارات وإسرائيل، ونعتبره شرعنةً للاحتلال وإنقاذا لحكومته من مأزقها وأزماتها"، لافتًا إلى أن "هذا الاتفاق خروج عن الإجماع القومي وثوابت الأمة".

وأعلن الفلسطينيون رفضهم لتطبيع العلاقات رسميًّا بين إسرائيل والإمارات، ولم يصدر رد رسمي من القيادة الفلسطينية، حيال الأمر، لكن قادة كبار في منظمة التحرير الفلسطينية، وحركة التحرير الوطني "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، أعلنوا رفضهم للاتفاق.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن إسرائيل "تلقت جائزة من الإمارات عبر تطبيع العلاقات معها من خلال مفاوضات سرية".

وتعقيبًا على الاتفاق، قالت عشراوي على حسابها في تويتر "تمت مكافأة إسرائيل على عدم التصريح علانية بما كانت تفعله بفلسطين بشكل غير قانوني ومستمر منذ بداية الاحتلال، وكشفت الإمارات عن تعاملاتها السرية من خلال التطبيع مع إسرائيل"، وأضافت مخاطبة بن زايد "من فضلك لا تفعل لنا معروفًا، نحن لسنا ورقة تين لأحد".

May you never experience the agony of having your country stolen; may you never feel the pain of living in captivity under occupation; may you never witness the demolition of your home or murder of your loved ones. May you never be sold out by your "friends." https://t.co/CBaNl1QQqx — Hanan Ashrawi (@DrHananAshrawi) August 13, 2020

أما عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عباس زكي، فقال إن اتفاق الإمارات مع إسرائيل، هو "تخلٍ منها عن الواجب القومي والديني والإنساني تجاه القضية الفلسطينية".

وفي تصريح خاص لوكالة الأناضول، قال زكي، إن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي "رهانٌ خاسر وتبعيةٌ مطلقة لأعداء أمتنا العربية"، وتابع "ما كنت أتمنى لعربي أن يسقط في هذا المستنقع"، في إشارة للتطبيع مع إسرائيل.

وقالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية (عضو في منظمة التحرير) إن الاتفاق هو "تطبيق لصفقة القرن (الأمريكية) التصفوية، وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".

أما جبهة النضال الشعبي الفلسطيني (عضو في منظمة التحرير)، فاعتبرت أن إعلان الاتفاق التطبيعي بمثابة طعنة للقضية الفلسطينية، وللحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

وأضافت إن الاتفاق "خروج فاضح عن الإجماع العربي، وضرب عرض الحائط بمبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2000".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، عن توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق سلام واصفا إياه بـ "التاريخي".

وقال ترمب في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "تقدم هائل اليوم، اتفاق سلام تاريخي بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة"، واصفًا الاتفاق بين البلدين بـ"الاتفاق الإبراهيمي".

بدوره، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إعلان ترمب عن اتفاقية سلام بين تل أبيب وأبوظبي بأنه "يوم تاريخي".

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنباء التوصل للاتفاق قائلة إن الإمارات وإسرائيل اتفقتا على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولًا إلى علاقات ثنائية.

لتكون أبو ظبي أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع تل أبيب بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

#محمد_بن_زايد: في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي #ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي #نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم #إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت #الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية. #الامارات_رساله_سلام#وام pic.twitter.com/l1szcAdLha — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 13, 2020

ويأتي الإعلان عن اتفاق السلام بين تل أبيب وأبو ظبي بعد تصريح نتنياهو ومسؤولين آخرين في أكثر من مناسبة بوجود تقارب مع الإمارات، فضلًا عن دول عربية وإسلامية أخرى.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين إسرائيل والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، بينها الإمارات.

ويعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول المهنئين لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، وغرّد قائلًا "…"

الرئيس المصري: تابعت بإهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية و دولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق علي ايقاف ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية #الامارات_رساله_سلام#وام pic.twitter.com/VfTJDNkyWr — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 13, 2020

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