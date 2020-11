ترمب يعلن عن اتفاق "تاريخي" لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

وكتب ترمب في تغريدة "انفراجة ضخمة اليوم! اتفاق تاريخي للسلام بين دولتين صديقتين عظيمتين لنا هما إسرائيل والإمارات".

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd

وفي البيت الأبيض، قال ترمب إن المناقشات بين الجانبين اتسمت في بعض الأحيان بالتوتر مشيرا إلى أن اتفاقات مماثلة قيد النقاش مع دول أخرى في المنطقة.

وأضاف ترمب أن مراسم توقيع للاتفاق بحضور وفدين من إسرائيل ومن الإمارات ستعقد في البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة.

وقال ترمب "قال الجميع إن هذا الأمر سيكون مستحيلا… بعد 49 عاما ستقوم إسرائيل والإمارات بتطبيع علاقاتهما الدبلوماسية بالكامل. ستتبادلان السفراء والبعثات الدبلوماسية ستبدآن تعاونا في شتى المجالات".

وقال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على تويتر إنه تم التوصل لاتفاق سيوقف مزيدا من الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقال على تويتر "في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين) نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا إلى علاقات ثنائية".

واعتبر سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة أن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع إسرائيل يشكل "انتصارا دبلوماسيا" و"تقدما مهما في العلاقات العربية الإسرائيلية".

وقال العتيبة في بيان نشره موقع السفارة الإماراتية في واشنطن "إعلان اليوم انتصار للدبلوماسية وللمنطقة. إنه تقدم مهم في العلاقات العربية الإسرائيلية"، مشيرا الى أنه "يقضي على الفور بوقف الضم وإمكانية حدوث تصعيد عنيف. ويحافظ على قابلية حل الدولتين كما تدعمه جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي".

“The agreement immediately stops annexation & the potential for violent escalation. It maintains the viability of a 2-state solution as endorsed by the Arab League & international community, creates new possibilities in the peace process & bolsters the stability of Jordan.”

— UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) August 13, 2020