تركي آل الشيخ ينفي أي علاقة له برحيل رمضان صبحي عن الأهلي

وصب تركي آل الشيخ جام غضبه في منشور على حسابه بفيسبوك قال فيه "اخجلوا، هو إزاي الواحد يشرح؟ إنه ملوش أي علاقة في أي حاجة بتحصل؟ إزاي، هو الواحد في إيه ولا في إيه، لا ده شغل مُمنهج".

وأضاف "هو اسم تركي شماعة لأي حاجة ولا إيه، عيب، قلت للمرة المليون ليس لي علاقة بأي شيء، ولن يكون لي علاقة بشيء، مهما حدث".

ورغم النفي القاطع لآل الشيخ لأي تدخل له في صفقة انتقال لاعب خط الوسط رمضان صبحي من النادي الأهلي إلى نادي بيراميدز الذي كان مالكا سابقًا له إلا أن مغردين شككوا في كلامه، وأصروا على تلاعب المستشار السعودي بالأندية المصرية عن طريق استخدام الأموال.

تركي آل الشيخ ما زال موجود بالمشهد المصري ولكن خلف الكواليس 🤣 .. #رمضان_صبحي — سعود الحربي (@saudAFC) August 12, 2020

وكان النادي الأهلي أعلن أمس الأربعاء أن صبحي بات خارج حساباته بعد إبلاغ اللاعب النادي برغبته في الانتقال إلى فريق بيراميدز.

وكشف مدير التعاقدات في الأهلي أمير توفيق عن الموقف النهائي من التعاقد مع صبحي، الذي انتهت إعارته من هدرسفيلد تاون الإنجليزي في 30 يونيو/حزيران الماضي، بقوله إن اللاعب لم يتلق عرضا أوروبيا يرضي طموحه، ليقرر الانتقال إلى بيراميدز.

#رمضان_صبحي تركي ال الشيخ كان رحيم بمجلس ادارة الاهلي لانه كان سهل عليه جدا يوديه الزمالك 😅😅 — Elsaghier (@elsaghiery) August 12, 2020

وشنت جماهير الأهلي حملة على اللاعب من خلال وسم باسمه يحتل الصدارة على تويتر في مصر منذ صباح الأربعاء.

يذكر أن صبحي هو اللاعب المصري الرابع الذي يفضل نادي بيراميد على الأهلي، حيث نجح بيراميدز في إقناع أحمد فتحي والحارس شريف إكرامي بعدم التجديد للأهلي والانضمام لصفوفه، وذلك بعد انتقال عبد الله السعيد من الأهلي إلى بيراميدز قبل الجميع.

https://twitter.com/GShamy/status/1293641379109888000?ref_src=twsrc%5Etfw

لو حافظ الخطيب على تركي ال الشيخ كان كل لعيبة الاهلي موجودين عبدالله السعيد ورمضان وفتحي واكرامي ولكن لما تفرط باعظم راس مال عربي اكيد حيتخلا عنك الجميع واللعيبه بتبحث عن مستقبلها المادي وليس عن المبادي — حمودي (@kemoabc1) August 12, 2020