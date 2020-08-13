بالحجة لا بالإسفاف.. ناشطون يردون هجوما سعوديا على إعلامية قطرية (فيديو)

وهاجم نشطاء سعوديون، الإعلامية القطرية إلهام بدر السادة، عقب ظهورها على تلفزيون قطر في برنامج الحقيقة وتصريحاتها حول ممارسات السعودية وإرسال قطر قواتها للحد الجنوبي.

وقالت إلهام بدر عبر حسابها في تويتر، مقتبسة مقطعاً من اللقاءا في البرنامج: إن "الذباب الالكتروني التابع لوزير الذباب الإلكتروني.. يصرخ تحت هذا الفيديو.. إيش فيكم".

#الذباب_الالكتروني التابع ل #وزير_الذباب_الالكتروني المعروف ب #دليم_الفلس يصرخ تحت هذا الفيديو

إيش فيكم ؟

ناولوني البف باف https://t.co/47F43m2Lke — إلهام بدر#آل_قطر (@ELHAMBADER1) August 12, 2020

وخلال اللقاء قالت السادة إن "اعتقاد السعودية أنها بحاجة إلى الذباب الإلكتروني لدعم سياستها، أفشل كل مسعى للمملكة أرادت به فرض مكانتها أمام الدول".

د. إلهام بدر السادة : دولة قطر أرسلت خيرة شبابها لحماية الحد الجنوبي وفي نفس التوقيت كانوا هم يخططون لانتهاك وغزو قطر #الحقيقة #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/pthN3HSgzE — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) August 12, 2020

وقال الكاتب الصحفي عبدالله العذبة، خلال الحوار، إن "قائد الذباب الإلكتروني ما زال مستمرا في إصدار التعليمات وإدارة عملية بث الشائعات".

عبدالله العذبة : قائد الذباب الإلكتروني ما زال مستمرا في إصدار التعليمات وإدارة عملية بث الشائعات #الحقيقة #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/jtsrcTCJXB — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) August 12, 2020

وقال مغردون قطريون إن كلام السادة في الصميم ويعكس الواقع، فيما انهال "الذباب الإلكتروني" على الإعلامية القطرية بالتعليقات المنتقدة والمسيئة.

أ. #عبدالله_العذبة و د. #الهام_بدر كان ظهورهم في برنامج #الحقيقة راقي ومميز كما عهدناهم منذ بداية #حصار_قطر ، شخصياً يعجبني طرحهم ومقارعتهم بالحجة لا بالإسفاف والإنحدار الأخلاقي الذي نراه من إعلام دول الحصار ، من القلب شكراً لهم ولكل قطري ومقيم ومحب يدافع عن الحق والحقيقة . — عيسى بن ربيعه (@3issaqtr) August 13, 2020

وثمّن مغردون حديث وتعقيب ضيفي البرناج وحوارهما حول الموضوع، وقال مغرد" اثبتا للعالم أن قوة العقل والمنطق في الكلام أقوى من استخدام قوة العضلات والبلطجة.

وكتب مغرد" دول الحصار عاجزون عن الإتيان بحجة ولذلك يطبلون ويزمرون بالافتراءات والأكاذيب".

وقال عبد الله الأبي" كلام في الصميم، أصبتي كبدة الحقيقة يادكتورة، هذا هو الوصف الحقيقي والواقعي لما تمر به السعودية وصف دقيق بوضوح وصراحة".

كلام في الصميم ….كلااام👍!

أصبت كبدة الحقيقة يادكتورة @ELHAMBADER1 هذا هو الوصف الحقيقي والواقعي لما تمر به #السعودية وصف دقيق بوضوح وصراحة وبكلام العرب العقلاء والفصحاء البلغاء

والله أنك اختصرت عشرات الكتب والمقالات في دقائق،

صدقت يابنت #قطر نعم #السعودية فقدت رشدها ومكانتها🇸🇦 pic.twitter.com/Iji1QpCNtm — ALYMANY (@abdullahebb) August 12, 2020

وأضاف" وبكلام العرب العقلاء والفصحاء البلغاء والله أنك اختصرتي عشرات الكتب والمقالات في دقائق، صدقت يابنت قطر نعم السعودية فقدت رشدها ومكانتها".

وكتب عيسى بن ربيعة" عبدالله العذبة ود. إلهام بدر كان ظهورهما في برنامج الحقيقة راقيا ومميزا كما عهدناهما منذ بداية حصار قطر".

وقال" يعجبني طرحهما ومقارعتهما بالحجة لا بالإسفاف والإنحدار الأخلاقي الذي نراه من إعلام دول الحصار، من القلب شكر لهما ولكل قطري ومقيم ومحب يدافع عن الحق والحقيقة".

كانوا قصف جوي خطيرررر بارك الله فيهم وفي من رباهم 👍👏استمتعنا بالبرنامج جدا جدا — Um_nasser (@Umnasse65072592) August 13, 2020

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر حصارا على قطر، وقطعت معها العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية في 5 يونيو/حزيران 2017 بسبب اتهامات تتعلق "بدعمها للإرهاب".

وتنفي الدوحة هذه الاتهامات وتقول إن الدول المقاطعة لها تريد النيل من سيادتها.

وتبذل الكويت جهودًا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي، قطر، والسعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين وسلطنة عمان.