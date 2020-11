السيسي أول رئيس عربي يرحب بالتطبيع بين الإمارات وإسرائيل

وكتب السيسي على موقع تويتر "تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، معتبرًا أنها خطوات "من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".

من جهتها، اعتبرت الإمارات الاتفاق مع إسرائيل يمثِّل " تقدمًا مهمًا" في المنطقة.

وأعلن ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد أن بلاده اتفقت مع إسرائيل على "وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولًا إلى علاقات ثنائية".

وأضاف في تغريدة على حسابه على "تويتر" أنه اتفق خلال اتصال هاتفي مع ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على "وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، وهو ما كان أكده بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة.

وقال سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة إن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع إسرائيل يشكل "انتصارًا دبلوماسيًّا" و"تقدمًا مهًما في العلاقات العربية الإسرائيلية".

وأشار إلى أنه "يقضي على الفور بوقف الضم وإمكانية حدوث تصعيد عنيف، ويحافظ على قابلية حل الدولتين كما تدعمه جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي".

“Today’s announcement to fully normalize relations between Israel and the United Arab Emirates is a win for diplomacy and for the region that lowers tensions and creates new energy for positive change.” – Ambassador Al Otaiba. Full statement: https://t.co/izK3sWbNo4

