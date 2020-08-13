السيسي أول رئيس عربي يرحب بالتطبيع بين الإمارات وإسرائيل

وكتب السيسي على موقع تويتر "تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، معتبرًا أنها خطوات "من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط".

تابعت بإهتمام و تقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الامريكية و دولة الامارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق علي ايقاف ضم إسرائيل للاراضي الفلسطينية ..١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 13, 2020

٢/٢ ..و اتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في الشرق الأوسط كما أثمن جهود القائمين علي هذا الاتفاق من أجل تحقيق الازدهار و الاستقرار لمنطقتنا. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) August 13, 2020

من جهتها، اعتبرت الإمارات الاتفاق مع إسرائيل يمثِّل " تقدمًا مهمًا" في المنطقة.

وأعلن ولي عهد أبو ظبي الأمير محمد بن زايد أن بلاده اتفقت مع إسرائيل على "وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولًا إلى علاقات ثنائية".

وأضاف في تغريدة على حسابه على "تويتر" أنه اتفق خلال اتصال هاتفي مع ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على "وقف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية"، وهو ما كان أكده بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة.

في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولا الى علاقات ثنائية. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 13, 2020

وقال سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة إن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع إسرائيل يشكل "انتصارًا دبلوماسيًّا" و"تقدمًا مهًما في العلاقات العربية الإسرائيلية".

وأشار إلى أنه "يقضي على الفور بوقف الضم وإمكانية حدوث تصعيد عنيف، ويحافظ على قابلية حل الدولتين كما تدعمه جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي".

“Today’s announcement to fully normalize relations between Israel and the United Arab Emirates is a win for diplomacy and for the region that lowers tensions and creates new energy for positive change.” – Ambassador Al Otaiba. Full statement: https://t.co/izK3sWbNo4 — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) August 13, 2020

وفي السياق، علَّق نتنياهو الخميس على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بقوله إنه "يوم تاريخي".

وكتب نتنياهو عبر حسابه على موقع تويتر باللغة العبرية "يوم تاريخي"، في أول رد فعل إسرائيلي على الإعلان عن التوصل الى اتفاق حول تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، وينص على التوصل إلى علاقات ثنائية بين البلدين، وعلى وقف إسرائيل مخططها ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

أجريت قبل اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي ترامب ومع ولي عهد أبوظبي الشيح محمد بن زايد. pic.twitter.com/TQNyZcEK2G — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 13, 2020

واتفق الثلاثي ترمب، نتنياهو، وبن زايد في اتصال هاتفي، اليوم الخميس، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إنه "من شأن هذا الإنجاز الدبلوماسي التاريخي أن يعزز من السلام في منطقة الشرق الأوسط، وهو شهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تحلى بها القادة الثلاثة، وعلى شجاعة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة".

وأضافت "وتواجه الدول الثلاث العديد من التحديات المشتركة في الوقت الراهن، وستستفيد بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي تحقق اليوم".

#محمد_بن_زايد: في اتصالي الهاتفي اليوم مع الرئيس الأمريكي #ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي #نتنياهو، تم الاتفاق على إيقاف ضم #إسرائيل للأراضي الفلسطينية. كما اتفقت #الإمارات وإسرائيل على وضع خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولاً إلى علاقات ثنائية. #الامارات_رساله_سلام#وام pic.twitter.com/l1szcAdLha — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 13, 2020

ومن المقرر أن تجتمع وفود من دولة الإمارات وإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة؛ لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وإنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

وأضافت الوكالة الإماراتية: "بدء علاقات مباشرة بين اثنين من أكبر القوى الاقتصادية في الشرق الأوسط، من شأنه أن يؤدي إلى النهوض بالمنطقة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتوثيق العلاقات بين الشعوب".

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد رحبتا بمشاركة الإمارات في حفل استقبال أقيم بالبيت الأبيض، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، حين قدم الرئيس ترامب خطته للسلام، وأعربا عن تقديرهما للتصريحات الداعمة التي أدلت بها الإمارات.

وبحسب خطة السلام، يجوز لجميع المسلمين أن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه، وينبغي أن تظل الأماكن المقدسة الأخرى في القدس المحتلة مفتوحة أمام المصلين من جميع الأديان.

وأعرب بن زايد ونتنياهو عن تقديرهما العميق لترمب على تفانيه لإحلال السلام في المنطقة، والنهج العملي الفريد الذي اتخذه لتحقيقه.