البحرين ترحب باتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل

وأعربت البحرين في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية عن "بالغ التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة"، مضيفة "هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة".

وتابع البيان "تتطلع مملكة البحرين إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

البحرين تهنئ دولة الإمارات وتشيد بالتوصل إلى اتفاق يوقف ضم الأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات توصل الى السلام في الشرق الاوسطhttps://t.co/qFPGkLJNJ1 — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) August 13, 2020

وتوصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الخميس، إلى اتفاق "تاريخي" حول تطبيع العلاقات، هو الأول مع دولة عربية بعد اتفاقات السلام الموقعة مع مصر والأردن والفلسطينيين.

والإمارات هي أول دولة خليجية تطبع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، في خطوة تأتي في أعقاب مؤشرات على التقارب في السنوات الأخيرة بينها استقبال فرق رياضية إسرائيلية والسماح لوزراء إسرائيليين بالتحدث في مؤتمرات والتجول في الدولة الخليجية بغرض السياحة.

وكانت البحرين قد استقبلت العام الماضي صحفيين إسرائيليين خلال مؤتمر كشف خلاله عن خطة أمريكية للسلام، بينما قالت المملكة إن إسرائيل "جزء من تراث هذه المنطقة بأكملها" وأجرى وزير خارجيتها مقابلة مع قناة إسرائيلية.