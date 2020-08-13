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سياسة

البحرين ترحب باتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل

ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
13/8/2020

وأعربت البحرين في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية عن "بالغ التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة"، مضيفة "هذه الخطوة التاريخية ستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة".

وتابع البيان "تتطلع مملكة البحرين إلى مواصلة الجهود للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وتوصلت الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، الخميس، إلى اتفاق "تاريخي" حول تطبيع العلاقات، هو الأول مع دولة عربية بعد اتفاقات السلام الموقعة مع مصر والأردن والفلسطينيين.

والإمارات هي أول دولة خليجية تطبع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل، في خطوة تأتي في أعقاب مؤشرات على التقارب في السنوات الأخيرة بينها استقبال فرق رياضية إسرائيلية والسماح لوزراء إسرائيليين بالتحدث في مؤتمرات والتجول في الدولة الخليجية بغرض السياحة.

وكانت البحرين قد استقبلت العام الماضي صحفيين إسرائيليين خلال مؤتمر كشف خلاله عن خطة أمريكية للسلام، بينما قالت المملكة إن إسرائيل "جزء من تراث هذه المنطقة بأكملها" وأجرى وزير خارجيتها مقابلة مع قناة إسرائيلية.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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