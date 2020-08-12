نجل الجبري لسفيرة الرياض بواشنطن: افعلي هذا وستخلدين إلى نومك في راحة

يأتي ذلك في أعقاب اتهامات لعملاء تابعين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان باختطاف أخوي الجبري كـ"رهائن" منذ نحو 5 أشهر؛ للضغط على والدهم مستشار ولي العهد السابق محمد بن نايف، سعد الجبري، وإجباره على تسليم نفسه للسلطات السعودية.

وقال خالد في سلسلة تغريدات، اليوم الأربعاء، على تويتر: "المملكة ليست بحاجة لدفع 8 ملايين دولار سنويًّا لشركات العلاقات العامة الأمريكية من أجل تحسين صورتها، يكفي إعادة جمع عمر وسارة بعائلتهما".

You don’t need to pay $8m annually to American PR companies @Qorvis and @LS2group to repair Saudi Arabia’s image. Helping reunite Sarah and Omar with their family will do that for free. 4/5 — Khalid Aljabri, MD | خالد الجبري (@JabriMD) August 12, 2020

وأضاف موجهًا حديثه للسفيرة السعودية: "صمتك إزاء ندائي الإنساني ينبئ بالكثير، ولا يمكن التغاضي عنه".

وأردف في تغريدة أرفق بها صورة أخويه مستعطفا السفيرة: "أرجوكِ تمعني في عمر وسارة، تذكريهما، ستخلدين إلى نومك في راحة إذا فعلت ما هو صحيح، كافحي من أجل الإفراج عنهما".

Ambassador @rbalsaud, your silence in response to my humanitarian appeal to you is deafening and telling. How can you be mum when the US Govt is among the many calling for the release of my unjustly imprisoned sister and brother? @SaveSarahNOmar 1/5 pic.twitter.com/ciK4UmjEQh — Khalid Aljabri, MD | خالد الجبري (@JabriMD) August 12, 2020

وكانت المحكمة الفدرالية في واشنطن قد أصدرت، الإثنين الماضي، أمر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية محاولة اغتيال سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف.

وأصدرت المحكمة استدعاءات تشمل 13 شخصا بينهم مقيمان في الولايات المتحدة (يوسف الراجحي وليلى أبو الجدايل)، فضلًا عن محمد بن سلمان.

واستدعت محكمة واشنطن -أيضًا- المسؤولين السعوديين أحمد العسيري وبدر العساكر وسعود القحطاني، المقربين من ولي العهد الحالي.

وكان سعد الجبري قد تقدم أمام القضاء الأمريكي بدعوى ضد ولي العهد محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين، منهم سعود القحطاني وأحمد عسيري وبدر العساكر، اتهمهم فيها بمحاولة اغتياله بصورة مشابهة لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقال خالد الجبري، يوم الجمعة الماضي، إن والده أقام دعوى قضائية ضد ابن سلمان، يتهمه فيها بمحاولة قتله في كندا، وذكر في مقابلة خاصة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن أسرته واجهت "حملة إرهابية غير قانونية عابرة للحدود".

وسعد الجبري هو المسؤول الأمني السعودي السابق والساعد الأيمن للأمير محمد بن نايف، الذي عزله ابن سلمان من ولاية العهد عام 2017 وحل مكانه.

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