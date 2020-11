نجل الجبري لسفيرة الرياض بواشنطن: افعلي هذا وستخلدين إلى نومك في راحة

يأتي ذلك في أعقاب اتهامات لعملاء تابعين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان باختطاف أخوي الجبري كـ"رهائن" منذ نحو 5 أشهر؛ للضغط على والدهم مستشار ولي العهد السابق محمد بن نايف، سعد الجبري، وإجباره على تسليم نفسه للسلطات السعودية.

وقال خالد في سلسلة تغريدات، اليوم الأربعاء، على تويتر: "المملكة ليست بحاجة لدفع 8 ملايين دولار سنويًّا لشركات العلاقات العامة الأمريكية من أجل تحسين صورتها، يكفي إعادة جمع عمر وسارة بعائلتهما".

You don’t need to pay $8m annually to American PR companies @Qorvis and @LS2group to repair Saudi Arabia’s image. Helping reunite Sarah and Omar with their family will do that for free. 4/5

وأضاف موجهًا حديثه للسفيرة السعودية: "صمتك إزاء ندائي الإنساني ينبئ بالكثير، ولا يمكن التغاضي عنه".

وأردف في تغريدة أرفق بها صورة أخويه مستعطفا السفيرة: "أرجوكِ تمعني في عمر وسارة، تذكريهما، ستخلدين إلى نومك في راحة إذا فعلت ما هو صحيح، كافحي من أجل الإفراج عنهما".

Ambassador @rbalsaud,

your silence in response to my humanitarian appeal to you is deafening and telling.

How can you be mum when the US Govt is among the many calling for the release of my unjustly imprisoned sister and brother? @SaveSarahNOmar 1/5 pic.twitter.com/ciK4UmjEQh

— Khalid Aljabri, MD | خالد الجبري (@JabriMD) August 12, 2020