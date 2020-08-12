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معارضان سعوديان: محمد بن سلمان في تحدٍ كبير وأمامه خياران (فيديو)

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
12/8/2020

وأوضح المعارض السعودي عبدالعزيز الحضيف أنه إن تطورت قضية استدعاء ابن سلمان من قبل القضاء الأمريكي سيتأثر الشعب بشكل كبير لأن الأمر سيتضمن دفع مبالغ كبيرة مما سيؤدي إلى مزيد من الضرائب والأعباء المالية الأخرى على المجتمع السعودي. 

وأضاف الحضيف أنه كي يخرج ولي العهد من القضية فأمامه خياران: إما أن يسلم ابنيّ الجبري المحتجزين لدى السلطات السعودية منذ شهور ويحصل تنازل، أو يعلن أنه أصبح ملكاً ويأخذ الحصانة.

وبيّن أن أمام ابن سلمان تحدٍ كبير وخطير، وسوف يحصل شيء بالتأكيد في الأيام القادمة: إما تسوية مع الجبري أو أن ينصّب ملكاً. 

وتساءل الحضيف هل سوف يسكت الجبري إذا تسلّم ابنه وابنته؟

من جهته وجه المعارض السعودي عمر بن عبدالعزيز رسالة لمحمد بن سلمان قال فيها "لا تفتح لنفسك ألف عداوة وجبهة"، مشيراً إلى الرسائل التي أرسلها ابن سلمان للجبري.

وبيّن عبد العزيز أنه سواء تجاهل ابن سلمان أو رد على هذه الادعاءات فهي مشكلة، مشيراً إلى تجاهل المسؤولين السعوديين لهذه القضية حتى الآن والتخبط لدى المؤيدين للسلطة السعودية.

وكانت المحكمة الفدرالية في واشنطن قد أصدرت، الإثنين الماضي، أمر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية محاولة اغتيال سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف.

وأصدرت المحكمة استدعاءات تشمل 13 شخصا بينهم مقيمان في الولايات المتحدة بالإضافة لمحمد بن سلمان.

واستدعت محكمة واشنطن أيضًا المسؤولين السعوديين أحمد العسيري وبدر العساكر وسعود القحطاني، المقربين من ولي العهد الحالي.

وشملت الاستدعاءات كذلك مقيمين في الولايات المتحدة هما يوسف الراجحي وليلى أبو الجدايل.

وكان سعد الجبري مستشار ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف، قد تقدم أمام القضاء الأمريكي بدعوى ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من المسؤولين السعوديين، منهم سعود القحطاني وأحمد عسيري وبدر العساكر، اتهمهم فيها بمحاولة اغتياله بصورة مشابهة لجريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

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المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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