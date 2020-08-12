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سياسة|مصر

مصر: انتخابات مجلس الشيوخ.. حضر المحتفلون وغاب الناخبون

انتخابات مجلس الشيوخ في مصر
انتخابات مجلس الشيوخ في مصر
12/8/2020

وقالت صحيفة "الأهرام" الحكومية على موقعها "انتهاء التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ.. وبدء فرز صناديق الاقتراع". 

ونقلت قنوات فضائية مصرية ومواقع إلكترونية المشهد من أمام لجان الاقتراع في محافظات مختلفة، وقد بدا إقبال الناخبين متواضعًا، خصوصًا في ظل الطقس الحار.

الرقص سمة ارتبطت مؤخرًا بالانتخابات في مصر

وبدأ المصريون، الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في جميع المحافظات، بينما انتهت عملية الاقتراع للمصريين في الخارج خلال الأحد والاثنين.

ومن المتوقع أن تعلن النتائج في 19 أغسطس/ آب وستُخصص 10% على الأقل من المقاعد للنساء.

وحسب الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، حددت مواعيد جولات الإعادة في سبتمبر/ أيلول، وإعلان النتيجة النهائية في موعد أقصاه 16 من الشهر المقبل. 

ويجري التصويت في مصر وسط تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19)، ويتزامن مع انخفاض معدلات الإصابة في الأسابيع الأخيرة، وفق إحصاءات وزارة الصحة.

وتأتي الانتخابات بعدما أعادت مصر دور مجلس الشيوخ في استفتاء أُجري العام الماضي على تعديلات دستورية وافق المصريون عليها، وتسمح بتمديد الولاية الرئاسية الثانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ست سنوات بدلًا من أربع، والترشح لولاية جديدة ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

ويذكر أن مجلس الشيوخ والذي كان يعرف بـ"الشورى" سابقًا، تقرر إلغاؤه بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في انقلاب عسكري بقيادة الجنرال السيسي.

وفي عهد المخلوع حسني مبارك، والذي أطيح به في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، كان مجلس الشورى مخصصًا إلى حد كبير للنخبة وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي -الحاكم آنذاك- والمنحل حاليًّا.

ولا يتمتع مجلس الشيوخ، الذي تمتد ولايته لخمس سنوات، سوى بصلاحيات رسمية قليلة، إذ يختص، وفق ما نُشِر في الجريدة الرسمية، "بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع".

https://twitter.com/Friend85206342/status/1293488419625197568?ref_src=twsrc%5Etfw

في المقابل، يتمتع مجلس النواب بسلطات أكبر، لكن البعض انتقد كثيرًا دور البرلمان، الذي لا يضم سوى تكتل معارض صغير يعرف باسم 25/30.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة مصطفى كامل السيد لوكالة فرانس برس في تصريحات سابقة "لا أعتقد أنه (مجلس الشيوخ) سيمثّل إضافة للحياة السياسية الراكدة بالفعل في مصر".

وأضاف "يمكن أن يكون مفيدًا في إعطاء نوع من المكافأة لمن يريد الرئيس السيسي مكافأتهم على تأييدهم لنظامه".

وفي السياق، شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ساخرين من إصرار البعض على تصدير تلك المشاهد مع كل عملية اقتراع في مصر؛ لتصبح ملازمة لها.

وقال مغردون إن رغم ضعف الإقبال إلا أن المشاهد المرتبطة بالانتخابات منذ تولي العسكر الحكم في مصر ثابتة، من أبرزها الرقص أمام اللجان الانتخابية.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + خدمة سند
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