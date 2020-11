قلق متزايد على حياة لجين الهذلول واتهام سفيرة سعودية بالتستر على تعذيبها

الناشطة السعودية لجين الهذلول من المطالبات بحق المرأة السعودية في قيادة السيارة واعتقلت عدة مرات سابقا، والآن هي رهن المعتقل حيث تم القبض عليها في مايو/أيار عام 2018 مع عدة ناشطات وقبل شهر من السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة.

وفي تصريحات للصحيفة، قالت لينا الهذلول التي تعيش في بروكسل إن عائلتها لم تسمع عن شقيقتها منذ أكثر من شهرين، وأثارت لينا، 25 عاما، القلق حول الظروف التي تعيشها، وأنها قد تكون تعرضت للتعذيب مشيرة إلى أن آخر مرة انقطعت فيها أخبارها عام 2018 كانت تتعرض للتعذيب.

