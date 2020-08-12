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سياسة

عبر تقنية 360 درجة.. مصور لبناني يوثق حجم كارثة مرفأ بيروت

صورة جوية عالية الدقة لمرفأ بيروت بعد الانفجار
صورة جوية عالية الدقة لمرفأ بيروت بعد الانفجار
12/8/2020

كما نشر شايندر صور جوية مصورة عبر طائرة بدون طيار بتقنية 360 درجة تظهر حجم الضرر الكبير الذي حل بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكذلك نشر المصور اللبناني لقطات توثق عمليات تنظيف الشوراع وإعادة الإعمار الجارية الآن، بالإضافة إلى صور للاحتجاجات التي تشهدها شوارع بيروت. 

وبُعيد الساعة السادسة من مساء الثلاثاء في الرابع من أغسطس/آب، شعر سكّان العاصمة اللبنانية وجوارها باهتزاز عنيف لثوان عدّة، تلاه صوت انفجار رهيب أحال مناطق بأسرها من العاصمة ركاماً.

حيث انفجر 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة في أحد مستوجعات مرفأ بيروت، مما أحدث دماراً  هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت  الأضرار إلى مسافات بعيدة.

مع مثل هؤلاء الشباب نبني وطن ✊🏻🇱🇧

Posted by Ahmad Shinder on Tuesday, August 11, 2020

وأسفر الانفجار عن سقوط  164 قتيلا ونحو6000  جريح، حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة اللبنانية.

كما تضررت العديد من المنشآت العامة والخاصة والمستشفيات أيضا وباتت غير صالحة للاستخدام.

 وتواصل وحدات الجيش اللبناني حتى اليوم عمليات رفع الانقاض والركام والردميات الناجمة عن الانفجار.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + وكالات
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